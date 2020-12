COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a révolutionné l’utilisation des masques pour prévenir les infections au SRAS-CoV-2. De plus en plus d’entreprises lancent des conceptions originales et amusantes pour ces prophylactiques, mais le plus important est qu’ils respectent tous les protocoles et sont capables de se protéger contre l’entrée de virus dans le corps.

Avec l’arrivée de Noël, comment pourrait-il en être autrement, Plusieurs entreprises ont créé des masques avec des croquis de Noël. L’un d’eux simule la barbe du Père Noël, bien qu’il y en ait aussi d’autres qui présentent simplement des dessins tels que l’arbre de Noël, des bonhommes de neige ou des dessins du Père Noël lui-même.

Masques de Père Noël

Plusieurs sites Web ont mis en place des designs qui simulent la barbe du Père Noël, bien qu’il existe des différences entre les produits. Certains préfèrent tamponner le dessin sur le masque, tandis que d’autres ont directement inséré du coton pour simuler le beau visage du Père Noël.

Plusieurs pages Web proposant des masques avec le dessin de la barbe du Père Noël font référence au respect de la norme UNE 0065: 2020, destinée aux masques hygiéniques réutilisables pour enfants et adultes. Par exemple, la page “Moñaditas” vend le produit à 8 euros et propose quatre tailles différentes. Cependant, il précise que Ce n’est pas un produit de protection médicale ou individuelle.

De son côté, Amazon met à la disposition du public des masques en coton pour simuler la barbe du Père Noël. Cependant, Malgré le fait qu’il lance différents types à la vente, aucun ne respecte les règles de sécurité pour se protéger contre le coronavirus.

La même chose est vraie pour la plupart des masques avec des dessins de Noël, bien qu’il y ait des exceptions. C’est le cas de “La Frikilería”, dont le masque de Noël est conforme à la réglementation européenne et peut contenir jusqu’à 30 lavages. “Quiconque a dit que prévenir les infections doit être ennuyeux”, indiquent-ils à partir d’un site Web qui vend le produit à 4,20 euros.