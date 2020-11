COVID-19 :

Ces dernières semaines, un homme qui a obtenu 200 masques pour un montant ridicule au Portugal. Dans le cas de l’Espagne, en pleine pandémie, le gouvernement a décidé de fixer un prix maximum de 0,96 € par unité. Pendant ce temps, cette personne a pu acquérir un pack de 20 pour seulement 1,74 euros.

La clé pour trouver la différence entre l’Espagne et le Portugal, et avec d’autres pays de l’Union européenne, est la TVA: dans notre pays, ce produit de santé est taxé à 21%, étant l’un des seuls sur ces chiffres. Après l’utilisation obligatoire du masque sur tout le territoire espagnol, une initiative a été lancée à partir de Change.org pour s’assurer que La TVA a été réduite à 4%, en tant que marchandise de première nécessité.

Quelle est la TVA dans les autres pays européens?

Il y a à peine deux jours, Ministre des Finances, María Jesús Montero, a assuré que le La réduction du prix des masques n’était pas “une décision du gouvernement espagnol”. Montero a fait valoir que pour cela, il existe “un règlement européen, qui empêche de baisser la TVA sur les masques“.

Cependant, la situation dans d’autres pays dans l’environnement européen est assez différente. En France, par exemple, une TVA de 5,5% est appliquée depuis mai dernier, alors que le prix maximum du masque chirurgical est 95 cents.

Au Portugal, les trois quarts de la même: la taxe sur ce type de produit est 6%, alors que le bénéfice de la vente était limité à 15%. L’Italie, autre pays fortement touché par le coronavirus, a établi un prix maximum unitaire de 0,50 euro et TVA pour cette année de 0% (Il passera à 5,5% en 2021). Dans La Belgique et les Pays-Bas, comme l’Italie, sont exonérés, tandis qu’en Allemagne, il est de 5%. Slovénie, avec 22%C’est l’un des rares pays qui surpasse l’Espagne dans cette taxe.

La TVA peut-elle être modifiée en Espagne?

Selon Luis del Amo, secrétaire technique du Conseil général des économistes, confirme à ABC que “une chose est que la loi soit modifiée au Congrès, mais L’Europe pourrait faire appel ou modifier la directive plus tard“. Rappelons-nous, en Espagne, il existe trois types de TVA: général (21%) pour les marchandises normales; TVA réduite (10%) pour les aliments qui n’ont pas reconnu un pourcentage inférieur et certains événements de loisirs et culturels, et le TVA super réduite (4%), dans les produits essentiels.

Pour sa part, Ministre des Finances, María Jesús Montero, il a assuré que “le règlement européen de la TVA empêche de baisser le prix, mais le ministère a demandé s’il y avait une flexibilité pour le faire. Cependant, le gouvernement espagnol examinera le prix si cette requête est retardée dans le temps. D’une manière ou d’une autre, ils seront moins chers“.