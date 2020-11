COVID-19 :

L’un des secteurs de la population qui doit être le plus protégé contre le COVID-19 est le personnel de santé, en raison de leur exposition constante au virus. Pour ces professionnels, le gouvernement recommande dans son guide d’utiliser des masques EPI, qui sont Equipement de protection individuelle dont la fonction est “Créer une barrière entre un risque potentiel et l’utilisateur”. Pour ce faire, ils filtrent l’air inhalé empêchant l’entrée de particules polluantes dans notre corps. Ils sont également recommandés pour les groupes vulnérables en raison d’indications médicales. Cependant, son utilisation est devenue assez répandue dans la population générale.

Différences

Tous les masques EPI doivent présenter sur leur étiquetage le fabricant ou nom de marque enregistré, le numéro d’identification du produit, le Type mask, la référence au règlements appliqués et le Symbole CE. UNE indication sur son utilisation: les lettres NR s’il s’agit de masques non réutilisables et de la lettre R dans le cas des masques réutilisables. Enfin, vous devez indiquer le efficacité de filtration (FFP1, FFP2 et FFP3) et le type de filtre contre les particules qui incluent (P1, P2 ou P3).

La principale différence réside précisément dans sa capacité de filtration. Le numéro qui les accompagne à la fin indique le degré de protection, de sorte que le FFP3 sera celui avec la plus grande efficacité de filtrage. le FFP1 ont une efficacité de filtration de 78%, tandis que dans le FFP2 est d’un 92% Et dans le FFP3 la capacité de filtrage augmente de 98%, donc vous n’en avez qu’un 2% de risque de fuite vers l’extérieur.

Durée

La durée de chaque masque dépendra de votre fabricant, mais le ministère de la consommation conseille de ne pas les utiliser plus de quatre heures de suite pour des raisons de confort et d’hygiène. Dans tous les cas, il est conseillé de le changer au moment où il se sent sale ou humide, car il risque de perdre son efficacité.

Prix

Quant au coût économique, il dépend de l’établissement dans lequel ils sont achetés, même si individuellement ils coûtent généralement autour de 2 ou 3 €, en particulier FFP2, qui sont les plus commercialisés. Actuellement, on les trouve déjà dans de nombreux supermarchés, grands magasins et pharmacies. Par exemple, à El Cour anglaise il est possible d’acheter des vannes FFP2 pour 12,80 € le pack de deux unités, alors que en Au champ Un paquet de cinq unités FFP2 peuvent coûter 13,75 €.

Ils sont également disponibles sur de nombreuses plateformes en ligne, comme Promofarma, où il existe même des masques FFP2 de Couleurs différentess et son prix est compris entre 2,62 et 2,99 € l’unité. De même, Amazon, Pharmacius ou Mifarma peuvent être trouvés, à la fois individuellement et en packs.