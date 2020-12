COVID-19 :

En juillet dernier, l’efficacité du Masques MOxAd-Tech, capable de neutraliser le SARS-CoV-2 lorsqu’il entre en contact avec le tissu qui les recouvre même après 50 lavages. Ce produit pionnier est le fruit d’une collaboration entre le fabricant de textile Adalberto, la société MO, Sonae Fashion, le centre technologique CITEVE, l’Institut de médecine moléculaire João Lobo Antunes de Lisbonne (iMM) et l’Université du Minho.

99% de réduction virale

Fabriqués dans un tissu technique qui intègre plusieurs couches, ces masques sont léger, respirant et imperméables. Toujours maintenir, en plus, un haut niveau de protection contre odeurs, bactéries et champignons. «Les tests sur le masque MOxAd-tech ont montré une inactivation efficace du SRAS-CoV-2 même après 50 lavages, en observant un 99% de réduction virale après une heure de contact avec le tissu, conformément aux paramètres d’essai indiqués dans le norme internationale ISO18184: 20192», Explique Pedro Simas, virologue à l’IMM et coordinateur des tests qui évaluent les propriétés antivirales du tissu.

Sa technologie est approuvée à l’échelle nationale et internationale. Dans le Portugal, a la Certification de masque professionnel niveau 2 par CITEVE, avec une capacité de rétention des particules testée de 95% après 10 lavages. Dans France, la Direction Générale des Entreprises (DGE), a confirmé que le masque conserve une rétention de particules de 96%, même après 50 lavages. Il a également le Certification OEKO-Tex, qui montre le absence de produits chimiques nocifs pour la santé pendant le processus de fabrication. Enfin, il remplit également tous les exigences de la nouvelle réglementation européenne, selon la publication CWA_17553_2020.

Prix ​​et comment acheter

Sur le site Web de la société MO, en plus de ses magasins physiques, nous pouvons trouver ces masques. Pour les Adultes, sont disponibles en deux couleurs: noir et blanc. Dans le cas des enfants, recommandé pour les enfants entre 4 et 10 ans, il existe trois modèles différents: deux lisses et un à motifs. Avant, ils coûtaient tous 10 euros, mais maintenant le prix est de 8 euros.

