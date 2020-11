COVID-19 :

Il existe de nombreux masques sur le marché. Les circonstances obligent et la nouvelle norme exige l’utilisation de cet élément de protection. Plusieurs institutions et marques de vêtements qui ont lancé leurs créations, mais qui sont maintenant les leurs Le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) qui a développé un nouveau matériau pour les filtres de masque à base de nanofibres.

Ce nouveau matériau filtrant est utilisé à la fois dans les masques FFP1, FFP2 et FFP3 et dans les masques chirurgicaux. Ainsi, ils offrent Masques biodégradables et lavables, avec une capacité de filtration 10 fois supérieure aux matériaux normaux, certifiés et utilisables pendant plusieurs jours.

Masques de type FFP2

Les masques de la SCCI qui utilisent ce matériau sont faits de type FFP2 et peut donc être Utilisé tant par la population générale que par les professionnels de la santé et le personnel des forces et organes de sécurité de l’État. Dans ce cas, oui, la SCCI explique que la recommandation est qu’ils ne soient utilisés qu’une seule fois et non plusieurs fois, comme les citoyens peuvent le faire.

Comment les acheter?

Ces masques peuvent être achetés sur le site Web de Bionicia SL Il existe trois produits à vendre. Un pack de 50 unités pour un total de 125 euros (2,50 euros chaque masque); un pack de 25 masques au prix de 62,50 (également 2,50 chacun). Enfin, Bionicia propose Masques pour enfants en pack de 50 unités au prix de 30 euros (0,60 € chaque masque).

Ces prix devront être ajoutés aux frais de port correspondants, dont le magasin prévient qu’ils seront gratuits si le client effectue un achat de plus de 250 euros.

