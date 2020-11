COVID-19 :

Les masques sont essentiels dans la lutte contre le COVID-19 car ils nous aident à prévenir les infections. Par conséquent, son utilisation s’est répandue dans le monde entier, étant obligatoire dans la plupart des activités de notre vie quotidienne. Nous pouvons généralement trouver ces produits dans les pharmacies, les supermarchés et les plateformes en ligne. L’entreprise espagnole qui fournit des masques Soins des étoiles présente sur son site internet divers modèles des masques hygiéniques, chirurgicaux et FFP, ainsi que la manière de les acheter en ligne.

Masques FFP2

D’une part, nous avons les masques FFP, qui sont les plus utilisés en raison de leur grande capacité de filtration, surtout quand on pense que l’on va être fortement exposé au virus. Plus précisément, les plus utilisés sont FFP2, qui, selon Star Care, ont un 98% de filtration des aérosols particulairesainsi qu’un protection bidirectionnelle, nous évitons donc d’infecter et d’être contagieux. De plus, ils peuvent être portés jusqu’à huit heures. Ce type de masque est certifié par la Communauté Européenne (CE) et est réglementé par la norme EN149: 2001 + A1: 2009, qui garantit son authenticité.

Masques FFP2 – NR (non réutilisable) de la société espagnole peuvent être achetés à paquets de 50 unités pour 99,50 euros. Ce type de masque sera bientôt en vente d’enfant et un autre modèle pour adultes en couleur noire. De même, sur la page Star Care, il est indiqué qu’ils seront également commercialisés Masques FFP3, avec 99% de capacité de filtre, également bidirectionnel, qui peuvent être achetés en paquets de dix unités.

Soins des étoiles

Masques chirurgicaux

Vous pouvez également trouver des masques chirurgicaux jetables de type IIR, avec un 98% de capacité de filtration. Sa durée est quatre heures et ils ne sont pas réutilisables non plus. Comme les FFP, ils sont également certifiés CE et réglementés par la norme EN 14683-2019 + AC: 2019. Ils peuvent être achetés à paquets de dix unités par 4,99 euros, une commande minimum de cinq unités, soit 50 masques. Ce type de masque facial est également disponible dès maintenant pour les enfants au même prix.

Masques hygiéniques

Enfin, nous trouverons des masques hygiéniques de type IIR, avec des caractéristiques très proches des masques chirurgicaux. Ils ont également un 98% de capacité de filtrage, peut être utilisé pendant quatre heures et bien sûr, ils ne sont pas réutilisables. Ils sont certifiés CE et réglementés par les normes EN 14683-2019 + AC: 2019, YY / T0969-2013. La principale différence avec les précédents est son prix plus bas, car un pack de dix Coût 2,99 euros. Cependant, vous devez également passer une commande minimum de cinq unités.