COVID-19 :

À compter de ce lundi 4 janvier, le fichier “SI Vaccin Covid”. Dans le, toutes les personnes qui ont été vaccinées contre le COVID-19 apparaîtront. Validé fin décembre par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ce base de données confidentielle Il a été créé dans le but de «mettre en œuvre, surveiller et piloter des campagnes de vaccination contre le covid-19», selon un décret publié samedi 26 décembre au Journal officiel.

Afin d’inciter les médecins à utiliser ce logiciel qui leur permettra de suivre la campagne de vaccination, le Gouvernement les paiera 5,40 euros pour chaque injection enregistrée. Pour ce faire, ils doivent saisir et valider la vaccination dans le logiciel d’assurance maladie d’Ameli avec le code «VAC». L’agent de santé doit saisir les données du patient et la dose reçue (date, type de vaccin, numéro de lot, première ou deuxième injection, etc.).

Un bonus légitime

Le président de l’Union des médecins libéraux (SML), Philippe Vermesch, a justifié ce bonus dans les 20 minutes quotidiennes, affirmant que l’administration du vaccin COVID-19 représente plus de travail que le vaccin contre la grippe. “C’est un peu compliqué à gérer car la chaîne du froid doit être respectée, en particulier. Cela se produit en faisant un consultation préalable à la vaccination, puis obtenir le consentement éclairé du patient avant de pouvoir le vacciner, tenez-le pendant une demi-heure pour le surveiller et enfin entrez ces informations dans ‘Covid Vaccine’». Pour cette raison, il juge équitable le versement de 5,40 euros pour la mise des informations dans le dossier, car «cela prend du temps, moyenne de 5 minutes supplémentaires par patient».

La CNAM défend également ce supplément de salaire: “Il est légitime de promouvoir ce travail supplémentaire au service d’un bon suivi d’une campagne de vaccination sans précédent”. Le paiement sera effectué autour de 15 de chaque mois. Le patient, pour sa part, n’aura rien à payer, car la consultation et l’injection de vaccin sont couvertes à 100%.