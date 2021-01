COVID-19 :

Le président de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a comparu ce mardi à l’issue de la réunion tenue par la Table interdépartementale de prévention et d’action contre le COVID-19 au cours de laquelle de nouvelles mesures axées sur quatre domaines ont été approuvées: vaccination, réponse sanitaire, nouvelles restrictions et le droits à l’éducation.

«La pandémie nous a conduit à une situation grave, la la transmission du virus augmente de façon exponentielle dans tout le continent européen, dans toute l’Espagne et, en particulier, dans la Communauté valencienne. Ce exige un réponse forte, équilibrée et immédiate de la part du gouvernement valencien alors que la pandémie progresse », a déclaré Puig. Dans cette réponse, l’application de nouvelles mesures visant à “protéger la population et préserver les services de santé essentiels “.

“Nous ne sommes pas dans un état policier, où la norme est imposée sur la base de sanctions. C’est un société démocratique, les gens comptent et nous avons besoin de complicité pour que l’engrenage fonctionne, de sorte que les marges de liberté soient larges et diverses, mais respectant également le droit à la santé que nous devons protéger», A déclaré, pour sa part, la ministre de la Santé, Ana Barceló. A cet égard, il a déclaré que les autorités seront “vigilantes” pour s’assurer que les mesures sont appliquées.

Nouvelles restrictions

Barceló a insisté lors de l’apparition les mesures sont “nécessaires” pour contenir la forte transmission du virus qui se déroule dans la communauté. Les nouvelles restrictions, qui Ils entreront en vigueur jeudi prochain, le 7 janvier, sont les suivants:

– Le fermeture du périmètre de toute la région jusqu’au 31 janvier prochain.

– Le couvre-feu est avancé à 22h00., alors qu’il continuera à être maintenu jusqu’à 06h00.

– Il fermeture de l’hôtellerie de toute la communauté anticipe également 17h00..

– Ne pas fumer sur les terrasses des restaurants et des bars. De plus, tant sur les terrasses qu’à l’intérieur de l’établissement, les tables doivent avoir un maximum de quatre personnes.

– Il est réduit à 30% de la capacité des magasins.

– Continuez le maximum de six personnes en réunion sociale et familiale.

– Le fermeture du périmètre des municipalités qui ont une incidence critique pendant une période de 14 jours à compter du 7. Au total, cette mesure concerne 26 localités: Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoy, Castalla, Polop, Llíria, Massanassa, Ayora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Moixent, Ontinyent, Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Sinarcas, Anna, Bonrepós i Mirambell, Xàtiva, Quatretonda et Cheste.

Dans ces communes périmètre fermé, les bars et les restaurants ne peuvent ouvrir que s’ils proposent la livraison de nourriture. En outre, les centres sociaux, casinos, clubs, gymnases et centres sportifs, parcs et jardins seront fermés. Aussi set modifiera la capacité lors des veillées, des enterrements et des cérémonies. Les restrictions dureront au moins 14 jours.

Vaccination

Concernant la campagne de vaccination qui a débuté le 27 décembre 2020, Ximo Puig a affirmé que l’exécutif a la “Obligation d’éviter tout retard excessif”, Pour ce que le processus de vaccination sera intensifié.

De cette manière, Entre lundi et mardi de la semaine prochaine, tous les résidents et travailleurs des centres pour personnes âgées seront vaccinés, sauf les résidences avec des flambées actives. Ensuite, la vaccination commencera également en premiers soins, «Celui qui est en première ligne» et, plus tard, dans le centres de jour pour personnes âgées. De même, Puig a indiqué que lorsque le vaccin de Moderna sera autorisé et distribué, il sera vacciné de manière parallèle au personnel de santé hospitalier.

Réponse sanitaire

En revanche, s’agissant de la réponse sanitaire, il a souligné que la région est prête à affronter la deuxième vague. En ce sens, il a révélé qu’il a fournitures pour les quatre à cinq prochains mois et contrats d’achat avec les fournisseurs pour garantir l’approvisionnement pour les deux prochaines années. En outre, il a souligné que tous les départements ont lits en salle et en soins intensifs et ils ont un plan de contingence au cas où plus de ressources seraient nécessaires. Plus précisément, vous pouvez atteindre le 19 000 lits pour les malades gravement malades et 2 000 pour les malades gravement malades. Enfin, il a souligné que le système a été renforcé avec nouveaux contrats pour les toilettes et il y a 2137 trackers.

Éducation

En matière d’éducation, le président de la Generalitat a assuré que la priorité est “de garder les enfants en classe dans les mêmes conditions qu’avant Noël”. En ce sens, il a mis en évidence les critères des experts, qui garantissent que les classes sont des espaces sûrs. “ET nous ne pouvons pas laisser le virus continuer à nuire à l’avenir des jeunes générations“Ajoutée. Pour cette raison, il a appelé tous les parents à faire confiance à cette sécurité.