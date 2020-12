COVID-19 :

La réunion du Conseil Interterritorial du Système National de Santé s’est terminée hier par la comparution de la Ministre de la Politique Territoriale et de la Fonction Publique, Carolina Darias, aux côtés du Ministre de la Santé, Salvador Illa. Dans ce document, ils ont annoncé que Le plan de Noël se poursuit, bien qu’il ait introduit la possibilité pour les communautés autonomes de mettre en œuvre de nouvelles restrictions pour s’adapter à une situation épidémiologique changeante.

Le plan de Noël comprend des mesures telles que augmentation du nombre maximum de personnes pouvant se réunir la veille de Noël, Noël, le réveillon du nouvel an et le réveillon du nouvel an, de 6 à 10; Le couvre-feu des jours susmentionnés commencera à 1h30 du matin et, enfin, la mobilité interrégionale est autorisée entre le 23 décembre et le 6 janvier pour les parents et amis. Plus précisément, ce sont les mesures que les autonomies ont le pouvoir d’étendre.

À partir d’aujourd’hui, les restrictions dans chaque communauté autonome sont les suivantes:

Andalousie

Du 18 décembre au 10 janvier, la fermeture du périmètre est levée, permettant une mobilité interrégionale avec l’Andalousie sans aucun inconvénient. Cependant, du 23 décembre au 6 janvier, ils ne pourront entrer dans la région que grâce à la «réunification de parents et d’amis». De plus, le couvre-feu sera en vigueur entre 23h00 et 06h00 à l’exception de Réveillon de Noël et réveillon du Nouvel An, quand il commencera à 01h30. Finalement, Les 24, 25, 31 décembre et 1er et 6 janvier, des réunions de 10 personnes seront autorisées, bien que toujours de deux groupes de coexistence.

Aragon

Depuis le 21 décembre, la région est en périmètre fermé, bien que Du 23 au 26 décembre et du 30 au 2 janvier, les réunions de famille sont autorisées. Aragon est l’une des communautés autonomes qui il a rejeté le concept de «parents». De son côté, le couvre-feu restera en vigueur entre 23h00 et 06h00, à l’exception du réveillon de Noël et du réveillon du nouvel an, où il commencera à 01h30. Finalement, Les réunions de 10 personnes seront autorisées les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

Asturies

La fermeture du périmètre reste en vigueur, même si du 23 décembre au 6 janvier, les membres de la famille et les amis peuvent entrer ou sortir de la région. La mobilité de nuit sera interdite de 23h00 à 06h00, bien que La veille de Noël, le réveillon du Nouvel An et le 6 janvier, le couvre-feu sera entre 01h30 et 07h00. Les réunions de la veille de Noël et du nouvel an peuvent être de 10 personnes, bien qu’elles appartiennent à deux groupes de coexistence.

Baléares

Tous les voyageurs souhaitant entrer aux Baléares devront présenter une PCR négative ou passer un test antigénique à partir du 20 décembre. En présentant une situation épidémiologique hétérogène, chaque île a ses mesures. Tous, à l’exception de Majorque, partagent un couvre-feu entre minuit et 6h00. À Majorque, l’heure de départ est avancée à 22h00. Pour sa part, Les réunions à Majorque et Minorque ne peuvent être que de 6 personnes, tandis qu’à Ibiza, elles sont étendues à 10 en plein air. Formentera permet des réunions de 10 personnes à l’intérieur et 20 à l’extérieur.

les îles Canaries

Les îles Canaries font partie des communautés qui aggravent progressivement leur situation épidémiologique. Donc, À partir du 18 décembre, les voyageurs doivent fournir un PCR négatif pour entrer dans les îles. De plus Maximum de 6 personnes rassemblées, à l’exception de Tenerife, qui restera également confinée jusqu’à début janvier, où seules 4 personnes peuvent se rencontrer. L’exception sera les 24, 25, 31 décembre et 1er et 6 janvier, lorsque 6 personnes pourront se retrouver à Tenerife et 10 dans les îles restantes. Finalement, le couvre-feu est imposé de 01h00 à 06h00, à l’exception de Tenerife, où il commence à 22h00. Cependant, la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, il commencera à 01h30 sur toutes les îles à l’exception de Tenerife.

Cantabrie

Aucune mesure concrète n’a encore été annoncéePar conséquent, pour le moment, le nombre maximum de personnes en réunion est de 6 et le couvre-feu reste en vigueur entre 22 heures et 6 heures.

Castilla La Mancha

Castilla-La Mancha permet des visites à des parents et amis entre le 23 décembre et le 6 janvier. La mobilité de nuit est interdite entre 00h00 et 06h00, sauf la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, où l’heure de départ est retardée jusqu’à 01h30. Seules 6 personnes peuvent se rencontrer, sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, où 10 personnes peuvent se réunir.

Castille et Leon

Castilla y León restera fermé sur le périmètre jusqu’au 10 janvier. Cependant, entre le 23 et le 26 décembre, le 30 décembre et le 2 janvier et les 5 et 6 janvier, il permettra des visites à des parents et amis. De plus, le couvre-feu sera imposé entre 22 h et 6 h, bien que la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, il soit entre 1 h 30 et 6 h. Les rassemblements sociaux seront d’un maximum de 6 personnes, bien que La veille de Noël, Noël, la Saint-Sylvestre et la Saint-Sylvestre, 10 personnes peuvent se réunir.

Catalogne

Les voyages pour visiter des proches, pour des raisons professionnelles ou pour revenir des études sont autorisés. La Catalogne limite le nombre maximum de personnes dans une réunion à 6 et le couvre-feu est en vigueur entre 22h00 et 06h00. Cependant, La veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, 10 personnes peuvent se rencontrer, même si elles sont regroupées dans des bars ou des restaurants, il peut n’y en avoir que 6. Le couvre-feu ces jours-ci est établi entre 01h30 et 06h00 et, à la veille des rois, il commencera à 23h00.

Ceuta

Ceuta permet l’entrée et la sortie de la ville autonome pour rendre visite à des proches. Pour le moment, seules 4 personnes peuvent se rencontrer, à moins qu’elles ne vivent ensemble. Le couvre-feu entre le 23 décembre et le 6 janvier est fixé entre 23h00 et 6h00, bien qu’il soit prévisible que la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, il commencera à 01h30.

Communauté valencienne

Jusqu’au 15 janvier, la Generalitat Valenciana a approuvé la fermeture de la communauté autonome, mais autorise les visites de parents et d’amis. Le couvre-feu est imposé entre minuit et 6h00, mais les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, il est fixé entre 1h30 et 6h00. Les réunions les jours désignés peuvent être de 10 personnes de deux noyaux familiaux différents, mais la règle générale est qu’ils sont limités à 6 participants.

Estrémadure

L’Estrémadure sera fermée sur le périmètre entre le 23 décembre et le 6 janvier, bien qu’elle permettra des visites aux parents et amis. En règle générale, les rassemblements sociaux seront pour un maximum de 6 personnes, tandis que le couvre-feu sera fixé entre 00h00 et 06h00. Cependant, Les 18, 19, 24 et 31 décembre, la mobilité de nuit sera interdite entre 1h30 et 6h00. De plus, aux jours indiqués ci-dessus et les rejoignant les 25 décembre et 1er janvier, 10 personnes de deux noyaux familiaux peuvent se rencontrer.

Galice

La Galice fermera la communauté autonome entre le 23 décembre et le 6 janvier, bien qu’elle autorisera des visites à des parents et amis. Les rencontres seront de 6 personnes maximum de deux lieux de coexistence différents, bien que les enfants de moins de 10 ans ne comptent pas. Le couvre-feu aura lieu entre 23h00 et 06h00, sans exception pendant les vacances de Noël.

Madrid

Entre le 23 décembre et le 6 janvier, Madrid restera fermée sur le périmètre, bien que vous puissiez visiter des amis et des parents. Les rassemblements sociaux seront de 6 personnes, sauf les 24, 25, 31 décembre et les 1er et 6 janvier, quand ils peuvent avoir 10 ans. Le couvre-feu, sauf la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, où il sera entre 01h30 et 06h00; il sera imposé entre minuit et 6h00.

Melilla

Entre le 23 décembre et le 6 janvier, Melilla vous permet d’entrer et de sortir de la ville pour rendre visite à des parents et amis. Les rassemblements sociaux sont limités à 4 personnes, tandis que le couvre-feu est imposé entre 23h00 et 6h00. Cependant, Les 24, 25, 31 décembre et 1er et 6 janvier, la mobilité de nuit sera limitée entre 01h00 et 06h00. Ces jours-là, 10 personnes peuvent se rencontrer.

Murcie

Entre le 23 décembre et le 6 janvier, les visites aux proches sont autorisées, mais ils ont l’intention d’éliminer le terme «parents». Les rassemblements sociaux sont limités à 6 personnes et le couvre-feu est établi entre 23h00 et 06h00. Cependant, Les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, la mobilité de nuit sera limitée de 1h30 à 6h00. De plus, ces jours-ci, un maximum de 10 personnes peuvent se rencontrer.

Navarre

Entre le 17 décembre et le 14 janvier, sauf les vacances de Noël, vous ne pourrez pas entrer ou sortir de la communauté mais, Entre le 23 et le 26 décembre et le 30 décembre et le 2 janvier, au moyen d’une déclaration écrite, il sera autorisé à rendre visite à des parents et amis. Le couvre-feu est établi pour toutes les parties entre 23h00 et 06h00. Les réunions sont limitées à 6 personnes, sauf les 24 et 31 décembre où elles sont prolongées à 10.

Pays Basque

Jusqu’au 23 décembre, seule la mobilité interprovinciale est autorisée mais, depuis lors, les résidents du Pays basque pourront se rendre dans d’autres provinces de la région. Entre les 23 et 26 décembre et les 31 décembre et 2 janvier, l’enfermement de la communauté est levé, mais il sera obligatoire de signer une «déclaration responsable». Le couvre-feu sera de 22h00 à 6h00, sauf la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, où la mobilité nocturne sera restreinte entre 1h30 et 6h00.

La Rioja

La région sera en périmètre fermé et il est interdit d’en sortir. Le couvre-feu pendant les jours de Noël sera imposé entre 23h00 et 5h00. Cependant, entre les 23 et 26 décembre et les 30 et 2 janvier, les visites aux proches sont autorisées. Les 24 et 31 décembre, le couvre-feu sera entre 1h30 et 5h00, tandis que 10 personnes pourront se rencontrer les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.