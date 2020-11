COVID-19 :

Chaque jour, de nouvelles communautés autonomes s’ajoutent à l’imposition de restrictions strictes qui s’ajoutent au couvre-feu établi par le gouvernement pour arrêter la forte transmission de COVID-19 dont souffre l’Espagne. Le dernier a été Murcie. Le porte-parole du Comité de suivi du COVID dans la région, Jaime Pérez, a comparu mercredi pour annoncer de nouvelles mesures qui sera en vigueur à partir de ce vendredi et pendant 14 jours. Ceux-ci s’ajouteront au couvre-feu fixé dans la région entre 23h00 et 06h00.

Le décret qui sera publié prochainement comprendra le “Suspension de l’activité hôtelière et de restauration”. Ainsi, les bars et restaurants doivent fermer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, n’autorisant que les services à emporter. De plus, le porte-parole du comité a recommandé aux municipalités de fermer les parcs et jardins à 19 h 00. réduire l’interaction entre les enfants et les rassemblements de jeunes qui peuvent avoir lieu dans ces lieux. De même, il a conseillé de promouvoir télétravail dans tous les secteurs où cela est possible et télécharger le Application RadarCovid pour aider à suivre les infections.

De nombreuses communautés ont également pris la décision de fermer gymnases Oui centres commerciaux ou éducatifs. En revanche, la Région de Murcie considère que ce n’est pas encore nécessaire car rien n’indique qu’il y a eu des foyers dans ces endroits. «Les mesures essaient d’être aussi précises que possible et nous essayons de voir où nous avons les plus gros problèmes. Nous ne pensons pas actuellement qu’ils devraient être fermés. La réduction de capacité est une possibilité, mais il faut endommager le moins possible le secteur productif», A précisé Pérez.

Confinement abandonné

Pour le moment, la communauté n’envisage pas de demander un placement à domicile parce que confiance que ces mesures seront suffisantes pour réduire les infections et éviter l’effondrement des hôpitaux. «Notre expérience nous dit que ces mesures sont efficaces», déclare le porte-parole du comité, qui fournit pour preuve la situation des communes qui, la semaine dernière ou deux semaines, sont retombées sur le terrain. phase 1: “Dans ces municipalités, il y a eu une réduction de 8% des cas, tandis que dans le reste, elle a augmenté de 14%, donc les mesures prennent effet et rapidement”.

Au lieu de l’enfermement, Pérez a fait appel à la responsabilité sociale et a demandé aux Murciens de rester à la maison «le plus longtemps possible» pour réduire drastiquement les interactions sociales. De cette façon, recommande de quitter la maison “juste pour aller travailler, aller à l’école, faire les achats nécessaires et rien d’autre”. Bien qu’il reconnaisse qu’il s’agit de mesures «dures», il affirme qu’elles sont nécessaires pour contrôler la pandémie. «Les agents de santé nous demandent de l’aide et nous ne devons pas les laisser tomber», a-t-il déclaré.

Alerte avec le système de santé

Jaime Pérez a également déclaré que les hospitalisations augmentent en même temps que les infections. Actuellement là 577 personnes hospitalisées, desquelles 98 sont admis aux soins intensifs. De plus, il avertit que les personnes qui doivent être admises sont plus âgées qu’avant, donc elles mettent plus de temps à quitter l’hôpital et cette situation peut faire s’écrouler le système de santé. Cependant, il espère éviter cette situation avec les nouvelles mesures.

En ce sens, il a également révélé que le plan de contingence pour lesquels ils peuvent être obtenus 500 lits supplémentaires Oui lits triples pour unités de soins intensifs, jusqu’à atteindre 350. Le principal problème est de trouver intensivistes spécialisé parce que “Il n’y a pas de capacité” d’embaucher ces professionnels car ils sont tous occupés. En conséquence, «de nombreux stagiaires ou personnels infirmiers qui ont été formés pour travailler à l’USI».

Avis de l’industrie hôtelière

Les mesures annoncées aujourd’hui n’ont pas du tout aimé l’hospitalité murcienne. Le président de la Fédération des entrepreneurs de l’hôtellerie et du tourisme (HOSTEMUR), Jesús Jiménez, a déclaré dans Europa Press qu’ils sont “Un échec clair et total du gouvernement régional”. Pour étayer sa théorie, il a donné un exemple à Catalogne, dont l’hospitalité, à l’exception de la livraison de nourriture, est fermée depuis deux semaines et “la seule chose qu’ils ont obtenue est de tripler les infections”. En contraste nom Madrid, «qui refuse de fermer l’hôtellerie, la garde ouverte et où les infections ne cessent de diminuer».

Cependant, résigné à la nouvelle, Jiménez espère qu’au moins le gouvernement régional approuvera “un décret spécial de soutien, de financement, d’élimination des frais et taxes “ au secteur car, dans le cas contraire, la mesure approuvée “n’aurait pas de sens”. Cependant, il affirme qu’il n’a “aucun espoir” en cela parce que “Ce n’est pas là ni prévu”. Sur cette question, Jaime Pérez n’a pas voulu commenter lors de sa conférence de presse: “C’est une question qui ne relève pas de ma responsabilité, je ne peux pas rapporter cela.”

Jiménez a rappelé que le secteur a cédé avant la pandémie emploi direct de 35000 personnes et 55000 indirectement. “Ce qui restera du secteur après cela sera très douteux”, a-t-il prévenu.