COVID-19 :

L’augmentation de la pression sur les soins de santé et le nombre de points positifs ont fait passer le niveau d’alerte dans les Asturies de trois à quatre. Pour cette raison, le gouvernement régional a annoncé qu’il adopterait immédiatement de nouvelles mesures pour restreindre la mobilité et les interactions sociales.

UNE fermeture du périmètre dans toute la communauté et ses trois principales municipalités: Oviedo, Gijón et Avilés. De plus, il y a aussi couvre feu entre 00h00 et 6h00, interdiction de tenir des réunions avec plus de six personnes et les Les établissements de restauration doivent fermer à 23h00.

Ces nouvelles limites ont été déterminées après avoir ajouté dix nouveaux décès, 73 hospitalisations (13 d’entre eux en soins intensifs) et 282 infections. Le solde total à ce moment est 534 admis et 92 autres en lits de soins intensifs.

La situation est critique “

Après huit jours pendant lesquels plus de 3000 infections ont été détectées et les décès et les hospitalisations ont augmenté, l’exécutif asturien a assuré que la situation dans la région “est critique”.

Augmentation de la pression sanitaire soulève le “nécessité de mettre en œuvre de nouvelles mesures de confinement et c’est pourquoi les autorités sanitaires travaillent à la définition de nouvelles mesures qui seront convenu avec le ministère de la Santé et le comité de crise des Asturies “.

Par conséquent, selon les autorités asturiennes, Ces mesures visent à «intensifier la diminution de la mobilité et des interactions personnelles pour éviter l’augmentation des cas qui ont un impact sur le système de santé », a-t-il annoncé la Principauté, qui a précisé que ces mesures seront mises en œuvre dans les meilleurs délais.

recommandations

Adrián Barbón, Président de la Principauté des Asturies, Il a évoqué ce dimanche sur son compte Twitter la nécessité d’adopter de nouvelles mesures: “Toutes les possibilités et options sont en cours d’analyse, même s’il est vrai que certaines mesures Le gouvernement des Asturies ne peut pas les adopter directement car il n’a pas la capacité juridique de le faire “.

“Il est important que chacun de nous prenne soin de soi: portez toujours un masque, évitez les foules, évitez les espaces clos mal ventilés. Il faut que réduire les relations sociales au minimum essentiel, réduire les contacts étroit, garder une distance de sécurité respecter les autres, rester bien espaces et habitations ventilés. Nous devons être conscients que La situation est critique “, assura Barbón.