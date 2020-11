COVID-19 :

Les processus pour avoir un vaccin contre le coronavirus dans un avenir proche continuent de se développer dans le monde. Les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna ont déjà annoncé la grande efficacité de leurs vaccins et les deux sociétés s’apprêtent à demander une autorisation pour commencer à les distribuer. En Espagne, des travaux sont également en cours pour trouver un remède efficace et sûr contre la maladie et les résultats commenceront bientôt à être rapportés.

“Dans quelques semaines, nous allons faire les tests sur des souris humanisées et nous aurons les résultats, avant la fin de l’année, que cela fonctionne”, le virologue Luis Enjuanes assure le vaccin dans lequel il travaille.

Les premiers résultats, avant 2021

Le scientifique, qui travaille dans un laboratoire du Centre national de biotechnologie (CNB / CSIC), a été si énergique lors d’une conférence sur les vaccinations de la Société espagnole d’épidémiologie. L’optimisme de ces déclarations, qui ont été recueillies par Nius, Ils sont basés sur son expérience avec un vaccin qu’il a précédemment développé pour un autre coronavirus, le SRAS à partir de 2002.

«Nous sommes tout à fait convaincus que celui-ci va maintenant fonctionner», déclare Enjuanes. «Avant la fin de l’année, nous aurons la preuve qu’il y a une protection avec le vaccin. Dans la première partie de l’année prochaine, nous ferons des tests sur les macaques, et le reste de l’année, nous ferons des tests sur des humains “, ajoute l’expert.

Il produira “une réponse immunitaire très forte”

Enjuanes ne doute pas de l’efficacité de ce vaccin contre le COVID-19, mais révèle qu’il n’a pas encore été confirmé qu’il sera totalement sûr: “Nous sommes convaincus que cela fonctionnera bien, mais nous ne pouvons toujours pas garantir que cela ne produira pas d’effets secondaires.” Et explique: «C’est ce que nous devrons vérifier dans les essais humains. Chez la souris, nous savons déjà qu’il ne produit pas d’effets secondaires que nous avons pu détecter. “

Les chercheurs du SCRC disent que ce vaccin sera distribué plus tard que les autres en développement (les prévisions sont fin 2022 ou début 2023), mais qu’il sera pleinement efficace et fiable contre le COVID-19. “Ce sera sûr et très puissant, avec une réponse immunitaire très forte”, révèle Luis Enjuanes.