COVID-19 :

Réactions à l’annonce de la Pfizer pharmaceutique sur l’efficacité de leur vaccin n’ont pas tardé à venir. Si hier c’est le président de la Société espagnole de vaccination qui a assuré que il recevrait le vaccin “sans hésitation”, aujourd’hui est le principal Épidémiologiste américain Anthony Fauci, celui qui parle d’elle.

En paroles à CNN l’expert, membre de la Groupe de travail de l’administration Trump sur la lutte contre le coronavirus, donne une date à laquelle vous pourriez commencer à fournir le premières doses du vaccin développé par Pfizer.

“Nous pouvons avoir des doses qui on peut gérer les gens fin novembre, début décembre, probablement jusqu’en décembre “, a reconnu le homonyme de Fernando Simón aux États-Unis. Une date qui, dans le meilleur des cas, arriverait dans les prochaines semaines.

Cela, reconnaît-il, dans le meilleur des cas, car “il faut passer par le cerceau de assurer tous les aspects réglementaires et de sécurité, mais nous donnerions probablement des vaccins aux gens Avant la fin de l’année. C’est une bonne nouvelleFit remarquer Fauci.

Un autre vaccin en route

En plus de commenter les aspects de ce vaccin Pfizer, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies a assuré que bientôt il y aura des nouvelles sur le vaccin développé par la société Moderna. “Nous avons probablement plus d’un vaccin efficace. Il existe une autre société, Moderne, qui a un vaccin très similaire, sinon identique à celui-ci, vos résultats seront bientôt publiés. “Ce vaccin, baptisé ARNm-1273, est en phase 3 d’essais cliniques, et la société espère connaître son efficacité au cours de ce mois.

Concernant le vaccin Pfizer, la société a assuré qu’elle pourrait produire jusqu’à 50 millions de doses cette année, ce qui traiterait 25 millions de personnespuisque le médicament est administré en deux doses. Avec les projections actuelles, le nombre de la dose pour 2021 serait de 1,3 milliard.