COVID-19 :

Le nouveau Hôpital Isabel Zendal, connu sous le nom d’hôpital pandémique de Valdebebas, sera ouvert la deuxième ou troisième semaine de novembre, comme annoncé ce lundi par le ministre de la Santé de la Communauté de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, dans une interview sur EsRadio. Plus de 200 opérateurs Ils travaillent au coup par coup pour terminer les travaux en un temps record. Au total, le centre a une superficie de 80 000 mètres carrés.

Prêt à affronter tout type de problème

Ruiz Escudero a indiqué que, comme prévu, samedi, les entreprises de construction lui ont livré les travaux et dans ces semaines, elles finaliseront les détails, en adaptant les installations pour démarrer l’hôpital, situé à Valdebebas et proche de Aéroport de Baraja. Ce centre servira à ce que le service de santé de Madrid (SERMAS) puisse faire face à une éventuelle épidémie de COVID-19, mais aussi à tout type d’épidémie, d’urgence ou de catastrophe pouvant survenir à l’avenir n’importe où d’Espagne.

Pour cela il sera équipé de cinq modules, desquels trois seront l’hospitalisation, avec une superficie de 10 500 mètres carrés chacun et une capacité d’environ un millier de patients et 50 lits de soins intensifs. Il aura également un pavillon pour entreposage et logistique qui sera le siège de l’entrepôt central SERMAS. En ce qui concerne ce dernier, Escudero a révélé qu’il disposera d’une marge de stock de 75 jours sur les dispositifs médicaux au cas où le personnel serait confronté à une augmentation soudaine des cas de coronavirus.

De même, il disposera d’un bâtiment sanitaire polyvalent, qui abritera le Centre de contingence Summa 112, doù l’urgence et le transport d’urgence de la Communauté de Madrid seront coordonnés; et le Centre de coordination des crises sanitaires, qui collectera les données de l’ensemble du système de santé, les analysera et établira des recommandations pour aider à améliorer la prise de décision. De plus, il y aura le Laboratoire régional de santé publique, dont la mission principale sera la surveillance, l’analyse et le contrôle épidémiologique de la santé, en appui à la Direction générale de la santé publique.

Qu’arrivera-t-il au personnel?

L’une des grandes controverses qui ont surgi à la suite de la construction de cet hôpital est où vous trouverez du personnel soignant pour y travailler. Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid, a refusé à plusieurs reprises de répondre aux questions à ce sujet. Escudero, en revanche, a affirmé que le personnel qui travaillera chez Isabel Zendal quittera la Summa et les hôpitaux du réseau madrilène, avec des experts qui “permettront un très bon suivi” des patients. De plus, il a souligné que «malgré ce qu’ils disent», il existe de nombreux professionnels qui font preuve d ‘«enthousiasme» pour travailler dans un autre type d’hospitalisation dans ce centre.