COVID-19 :

Plus 2020 s’éloigne, plus nous nous rapprochons des vaccins. Cela fait des semaines depuis les annonces des vaccins Pzifer et Moderna, qui se rapprochent de plus en plus de l’approbation pour les premières campagnes de vaccination, même si beaucoup sont encore sceptiques à l’idée de le recevoir, surtout dans ces premiers lots qui sont fournis aux pays du monde. Pour cette raison, et compte tenu du grand nombre de deniers aux États-Unis, Trois anciens présidents du pays ont promis de se faire vacciner à la télévision, devant des millions de personnes.

C’est la campagne qu’ils ont conçue Barack Obama, George W Bush et Bill Clinton avec l’intention de promouvoir la sécurité de ces vaccins qui vise à mettre fin au coronavirus dans le monde. Un effort qui vient après que la Food and Drug Administration se prépare à une réunion la semaine prochaine pour étudier l’autorisation du vaccin contre COVID-19 produit par Pfizer et BioNTech, tel que rapporté par The Guardian.

Une attitude totalement contraire à celle de Donald Trump, qui a d’abord nié l’existence du virus. Le mois de novembre s’est terminé aux États-Unis avec plus de 250000 décès dus au coronavirus. Le pays continue d’être le plus touché au monde, dépassant déjà 14 millions d’infections. Au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 nouveaux cas ont été détectés et atteints un nouveau record avec 3.157 nouveaux décès, un chiffre qui dépasse même les morts des attentats terroristes du 11 septembre 2021.

Environ la moitié du pays n’obtiendrait pas le vaccin

Il est bien connu que des milliers de personnes aux États-Unis refusent de se faire vacciner dans un premier temps. Un sondage Gallup, mené à la mi-novembre, indique que 42% du pays rejetteraient le vaccin même s’il était «disponible dès maintenant sans frais». Pour cette raison, d’anciens présidents ont choisi de se faire vacciner à la télévision et de montrer que le vaccin est sûr et que c’est seulement avec lui que nous pouvons mettre fin à la pandémie.

“Je fais entièrement confiance à des gens comme Anthony Fauci, qui je connais et avec qui j’ai travaillé », dit-il Barack Obama à propos de l’expert en maladies infectieuses dans une interview avec l’animateur de SiriusXM, Joe Madison. «Donc, si Anthony Fauci me dit que ce vaccin est sûr et qu’il peut vacciner, vous savez, vous immuniser contre le COVID-19, absolument, je vais le mettre », a ajouté l’ancien président, oui, une fois que vous avez vacciné pour les personnes «qui sont moins à risque».

Mais il n’a pas été le seul à avoir montré sa confiance dans les vaccins. Bush Chef d’état-major Freddy FordDans une interview accordée à CNN, il a indiqué que l’ancien président était également prêt à se faire vacciner devant les caméras. “Il y a des semaines, Le président Bush m’a demandé de faire savoir au Dr Fauci et au Dr Birx que le moment venu, il veut faire ce qu’il peut pour aider ses concitoyens à se faire vacciner. Premièrement, les vaccins doivent être considérés comme sûrs et administrés aux populations prioritaires. Alors le président Bush fera la queue pour le vôtre, et il le fera volontiers devant la caméra », expliqué.

Pour eux, et sur la même chaîne CNN, L’attaché de presse de Clinton a rejoint ses postes et l’approbation de recevoir le vaccin à la télévision. “Le président Clinton prendra définitivement un vaccin dès qu’il sera à sa disposition, sur la base des priorités déterminées par les responsables de la santé publique “, a déclaré Ángel Ureña.” Et il le fera dans un lieu public si cela contribue à inciter tous les Américains à faire de même. “