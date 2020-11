COVID-19 :

Parmi tant de mauvaises nouvelles qui nous parviennent sur la situation du COVID-19 en Espagne, l’épidémiologiste catalan Oriol Mitjà a fait la lumière. “Il semble que nous venons de passer le pic de la deuxième vague et que nous voyons que mesures imposées à la mi-octobre ils portent leurs fruits », a-t-il déclaré dans une interview pour« El Suplement »de Catalunya Ràdio. En ce qui concerne ces mesures restrictives, il ne s’est pas aventuré à indiquer la mesure la plus efficace car elle ne relève pas de son domaine, mais il a fait observer que des mesures telles que la confinement, la capacité réduite ou la couvre feu ils ont eu des effets différents lorsqu’il s’agit de «réduire le nombre total de contacts et, par conséquent, le nombre de possibilités qu’il y aurait un réseau de transmission».

Fervent partisan du test d’antigène

«Une fois que la pandémie est en moins grand nombre parce que nous avons utilisé des mesures restrictives, il existe d’autres stratégies telles que projeté que vous pouvez utiliser comme mesure préventive pour éviter d’atteindre une troisième repousse et un nouveau confinement“Ce qui pourrait être” très coûteux pour la société “, a expliqué l’épidémiologiste. En ce sens, il a proposé au Gouvernement que la sphère privée contribue à la lutte contre la pandémie à travers test d’antigène, dont il a lui-même démontré l’efficacité dans une étude qu’il a menée avec la Fondation pour la lutte contre le sida et les maladies infectieuses et l’hôpital de Can Ruti.

Plus précisément, l’étude conclut que les tests Ag-RDT pour Panbio COVID-19, qui seront réalisés grâce au changement du protocole Santé, sont particulièrement efficace chez les personnes symptomatiques et asymptomatiques quand il y en a charges virales très élevées, qui sont associés à une transmission élevée. L’étude compare le test rapide et les tests PCR, qui, pour leur part, nécessitent un laboratoire, du temps pour traiter les résultats et ont un coût économique élevé.

Plus précisément, la sensibilité des tests rapides est plus élevée personnes symptomatiques (92,6%) et ses contacts (94,2%) et le plus bas parmi infectés asymptomatiques (79,5%). Par rapport à la PCR standard, les tests antigéniques ont montré une sensibilité de 91,7% et spécificité de 98,9%. Pour arriver à ces conclusions, un total de 1406 échantillons nasopharyngés congelé avec un résultat de PCR disponible. Le test antigénique a identifié la présence du SRAS-CoV-2 dans 872 des 951 tests avec des résultats de PCR positifs, alors qu’il a exclu la présence du virus dans 450 des 455 échantillons avec des résultats de PCR négatifs.

«Les résultats de cette étude nous permettent d’affirmer que les tests rapides sont outils utiles pour vérifier la présence du virus dans la population et, par conséquent, ils peuvent être utilisés pour réduire la transmission du COVID-19 dans la communauté », a conclu Mitjà. En ce sens, l’infectologue a souligné que les tests rapides sont particulièrement urgents maisons de retraite, où “Vous devez créer un mur” avec eux, en garantissant sa réalisation aux agents de santé ou aux visiteurs. Il a également déclaré que «les résidences situées dans des quartiers à revenus modestes sont plus vulnérables au coronavirus».