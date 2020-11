COVID-19 :

Le coronavirus a imposé une nouvelle normalité. Bien que beaucoup résistent encore, certaines des coutumes qui semblaient transitoires au printemps 2020 ne sont pas seulement toujours en vigueur. Il est encore tôt pour prédire quand ils seront enfin vaincus ou s’ils le seront un jour. L’une de ces habitudes est de porter des écrans faciaux. Tant que son utilisation reste obligatoire dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, où acheter les masques les moins chers en Espagne C’est quelque chose qui ne fera jamais de mal.

De l’exécutif présidé par Pedro Sánchez, ils ont voulu réduire un peu le fardeau que l’acquisition de ces produits implique pour la population. Pour cette raison, des mesures spécifiques ont été prises. Un exemple de ceci est le Réduction de la TVA de 21 à 4%.

De même, le ministère de la Santé, par l’intermédiaire de la Commission interministérielle des prix des médicaments, a imposé un plafond sur le coût des masques sanitaires sur le marché de détail. De cette façon, 72 centimes d’euro représentent le montant maximum que toute personne devra payer pour un masque.

Fabriqué en Chine: les masques les moins chers d’Espagne

Au début de la pandémie, la forte demande et la faiblesse de l’offre ont rapidement poussé les prix dans la stratosphère. À mesure que la production augmentait et que l’importation était encouragée et facilitée, les coûts ont commencé à baisser. Mais avec les premières annonces concernant la possibilité réelle d’avoir des vaccins efficaces contre le virus à moyen terme, la course aux enchères dans ce segment vient de commencer.

Les options les moins chères disponibles en Espagne sont les produits fabriqués en Chine. Ils sont disponibles dans trois des plus importantes chaînes de supermarchés de la nation ibérique. Pour une valeur de 20 centimes, ils peuvent être achetés à la fois chez la société française Alcampo et dans les agences Mercadona. Les premiers proposent un pack de cinq unités de la marque Inca. Alors que la société valencienne vend une boîte de 10, produite par Diasia Biomedical Technology.

Le plus économique

Pour 0,19 centime d’euro, les masques les moins chers sont disponibles dans la chaîne Carrefour. Ces supermarchés gaulois présents en Espagne vendent une boîte de 50 masques pour 9,90 euros. Ils sont fabriqués par Injoo Technology. Entreprise qui avant l’expansion mondiale de Sars-Cov 2 était dédiée à la production de gadgets tels que Smartphone et Tablette.

Bonne utilisation des masques

L’efficacité des masques pour empêcher Covid-19 dépend de leur bonne utilisation. Il doit couvrir du nez au menton du porteur. Les modèles jetables «expirent» après quatre heures, perdant considérablement leur efficacité. Alors que les réutilisables sont compromis s’ils sont mouillés.

D’autres mesures, telles que le lavage fréquent des mains ou éviter les espaces clos encombrés, sont également nécessaires. La prévention est le travail de tous.