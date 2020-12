COVID-19 :

Ce Noël, il sera difficile de renouer avec la famille compte tenu des nombreuses imposées par les gouvernements centraux ou régionaux. De leur côté, ceux qui ont la possibilité de rendre visite à leurs proches peuvent avoir peur de les infecter sans le savoir, surtout s’ils appartiennent à des groupes à risque. Dans ce cas, des tests pour détecter le coronavirus et éviter la contagion entrent en jeu.

Bien sûr, il existe une grande variété de tests et chacun est utile dans certaines circonstances, même si aucun ne peut garantir à 100% que nous n’infectons personne. Actuellement là trois types de tests détection: PCR, test sérologique et test d’antigène. Tous doivent être effectués par personnel de santé, bien qu’il y en ait déjà qui peuvent être faits à la maison.

PCR

Le Dr Miguel Marcos Herrero, directeur médical et chef du service de médecine interne de l’hôpital Quirónsalud de Malaga, estime que aucun de ces tests n’est meilleur qu’un autre “parce que cela dépendra de la situation dans laquelle nous nous trouvons à un certain moment ou ce que nous voulons analyser ».

Cependant, l’expert a expliqué dans le magazine Hola que «La PCR est le test préféré et le plus fiable pour savoir si vous avez le virus au moment de le faire en raison de sa sensibilité élevée, 98% ». C’est une preuve que, à travers échantillons nasopharyngés prélevé sur le patient, permet de savoir si cette personne est positive ou non. Il est idéal pour détecter à la fois asymptomatique comme ceux qui sont dans le premiers jours d’infection, c’est donc le plus recommandé pour voyager l’esprit tranquille. Son principal inconvénient est sa prix, Quoi peut dépasser 100 euros. De plus, l’obtention du résultats ça peut être retardé deux ou trois jours.

Test d’antigène

En revanche, on peut retrouver les tests antigéniques lancés par la Communauté de Madrid. Ils sont moins chers et offrent des résultats en seulement 15-20 minutes, ils peuvent donc être utiles avant de voyager. C’est un bon test pour savoir rapidement et efficacement si nous sommes infectés, c’est donc une bonne option pour exclure si l’on soupçonne que nous avons COVID-19. Cependant, ils ont un fiabilité inférieure à la PCR car elle ne détecte pas les cas asymptomatiques. Par conséquent, son utilisation est recommandée pour les personnes présentant des symptômes ou une charge virale élevée.

Pour effectuer ce test, vous devez passer un échantillon de la muqueuse du nez utilisant un hysope (un bâton fin avec une petite boule de coton à la fin), et placez-le dans un morceau de carton la taille d’une carte de crédit contenant un réactif. Après les minutes réglementaires vous pouvez lire les résultats directement dans le carton. Une ligne la couleur indiquera que le résultat est négatif, tandis que s’ils partent deux lignes signifie que nous avons donné positif.

Tests sérologiques

Les tests sérologiques, qui sont le moins utile pour voyager. Se réalisent À travers le sangSoit avec une piqûre au doigt, soit par un mécanisme similaire à un test sanguin, pour détecter le niveau d’anticorps que le corps produit pour se protéger contre le coronavirus. Ils sont utile pour savoir si le coronavirus est passé et si notre corps est immunisé, mais il n’est pas complètement efficace de l’exécuter dans les premiers stades de l’infection.