COVID-19 :

Presque tous les experts du monde prédisent que dans un avenir pas trop lointain, une autre pandémie frappera le monde, probablement plus forte que celle du COVID-19. Le dernier à avoir fait ces prévisions était César Carballo, médecin à l’hôpital Ramón y Cajal. “Peut-être que dans cinq ou dix ans, une pandémie pire que celle-ci viendra”, a assuré à LaSexta. Il fonde son augure sur l’expérience: «Il en a été ainsi. Celui de 2019 a été précédé d’un autre il y a cinq ou six ans, donc sois prudent”.

Une troisième vague de COVID-19 arrivera en Espagne

Le médecin espère que l’expérience de cette pandémie sera utile pour faire face aux futures, même si pour le moment nous n’avons pas saisi l’occasion d’apprendre: “Nous allons entrer en 2021 sans avoir appris”, la menthe. En ce sens, l’expert a été très dur avec la gestion de la pandémie par le gouvernement espagnol, affirmant que J’espérais qu’il y aurait un “plan unique pour toute l’Espagne”.

“Je m’attendais à un pays qui respectera ses victimes et de voir, comme Merkel l’a fait, que ces pertes ne sont pas viables et qu’il faudrait faire quelque chose avec le pays. Mais réduire le nombre de cohabitants ailleurs de dix à six est peut-être considéré comme une blague », a-t-il affirmé. Il déclare également qu’il faisait confiance à l’exécutif «au lieu d’acheter de la technologie étrangère, investir en Espagne pour que la technologie soit là et puisse nous fournir». De même, il a dénoncé que «ER n’est même pas reconnu, quand Illa a dit qu’elle la reconnaîtrait avant la fin de 2020 ».

Enfin, le médecin a averti que les choses allaient empirer: “Wastewater dit que nous allons empirer et qu’il y aura une troisième vague”.

L’Europe a fait la mauvaise stratégie

Bien que l’Espagne se soit trompée, Carballo assure que L’Europe a également suivi une “stratégie absolument fausse”. «Nous avons mis tous les œufs dans le même panier et nous n’avons pas fait tous les devoirs que nous aurions dû faire. La Chine, la Corée du Sud, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande n’auront probablement pas autant besoin de se faire vacciner dès janvier, Mais nous en Europe on a tout misé sur le vaccin“, s’est manifesté.

De cette manière, le continent commence des campagnes de vaccination avec taux d’incidence cumulée élevés. “Imaginez arriver au vaccin avec des incidents cumulés inférieurs à 50. Nous parlerions d’autre chose”, at-il déclaré, avant d’insister sur le fait que “le problème est que nous ne sommes pas préparés à combattre le virus et nous avons tout misé sur la technologie étrangère, dans lequel nous devons faire confiance, mais nous n’avons pas fait nos devoirs ».