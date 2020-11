COVID-19 :

Le 9 novembre, la société pharmaceutique américaine Pfizer, en collaboration avec BioNTech, a annoncé les données d’une analyse préliminaire de l’essai clinique de phase 3 de son candidat vaccin contre COVID-19. Dans cette annonce, il a été confirmé qu’il était efficace à plus de 90% pour prévenir l’infection à coronavirus chez les participants sans infection préalable par le SRAS-CoV-2.

Cependant, AS a contacté Pfizer Espagne et a commenté que “cette efficacité peut varier à la hausse ou à la baisse, car l’analyse est toujours ouverte et davantage de données sont collectées. “

Son PDG reste prudent lorsqu’il demande l’autorisation de la FDA

Dans les mots, en l’occurrence, de son PDG, Albert Bourla, “C’est une première étape, mais fondamentale dans notre travail pour offrir un vaccin sûr et efficace”. Bien que, oui, cela clarifie que “Il est important de noter que nous ne sommes pas encore en mesure de demander une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA, basé uniquement sur ces résultats d’efficacité. Davantage de données de sécurité sont nécessaires et continuent de s’accumuler “:

«L’efficacité, la sécurité et l’évolutivité sont les trois conditions requises avant de pouvoir demander cette autorisation, bien que nous attendions avec impatience de partager des mises à jour supplémentaires dans les semaines à venir et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les autorités réglementaires pour fournir un accès à notre vaccin candidat à ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Bourla.

Pfizer Espagne ne donne pas de délais, “ils avancent à la vitesse de la science”

De Pfizer Espagne, ils soulignent que “Les distributions nationales sont soumises à l’accord entre la Commission européenne et les Etats membres” interrogés sur la possibilité que l’Espagne reçoive 20 millions de doses, en tenant compte du fait qu’ils ont annoncé qu’environ 50 millions seraient produits en 2020. Cependant, l’un des défis est également de trouver un endroit où ils peuvent être conservés, car ils doivent rester à environ -80 ° C.

Les prévisions qui pointent de Health sont qu’au début de l’année ou au printemps, il pourrait déjà y avoir un pourcentage important de la population vaccinée. Cependant, du pharmacien, ils soulignent que “ils se déplacent à la vitesse de la science” et ils ne peuvent pas commenter les prédictions du ministre de la Santé, Salvador Illa.

Les groupes qui devraient être vaccinés en premier

Quant aux personnes qui devraient préférer être vaccinées lors des premières doses, elles pensent de Pfizer Espagne que << Les professionnels de la santé, les travailleurs essentiels, les personnes immunodéprimées et les professionnels de l'application des lois devraient avoir la priorité, selon les directives mondiales de santé publique. “

Ce qui n’est pas encore connu après cette analyse préliminaire, c’est le temps d’immunité de chaque personne vaccinée, bien que le pharmaceutique affirme que “La différence entre l’administration de la première dose et de la seconde est de 21 jours d’intervalle.” Il faut rappeler que ce vaccin se compose de deux doses pour que son efficacité soit atteinte.

Message aux personnes qui ont peur du vaccin

Enfin, de Pfizer Espagne, ils envoient un message, via AS, adressé à toutes les personnes qui ont peur ou qui hésitent à se faire vacciner avec le premier vaccin qui sort, qui pourrait être celui de la société américaine: «Nous savons comment naviguer dans le complexe et difficile processus de développement de vaccins, et notre histoire le montre.Pendant plus d’un siècle, Pfizer a été à l’avant-garde de la réduction de la menace de maladies infectieuses mortelles en développant de nouveaux vaccins et médicaments basés sur de nouveaux systèmes d’administration et La technologie. Nous avons six vaccins dans notre portefeuille, approuvés dans plus de 160 pays. Et aujourd’hui, tout le monde chez Pfizer met en commun son expertise pour relever ce défi sans précédent. “