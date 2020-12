COVID-19 :

Pfizer a signalé avoir retardé la livraison des vaccins à l’Espagne prévue ce lundi en raison d’un “Incidence logistique” à l’usine de Puurs (Belgique). L’entreprise a informé le ministère de la Santé que la livraison en Espagne de l’envoi de vaccins compromis est reportée du lundi 28 au mardi 29 pour un “retard des expéditions” de votre Usine de Puurs (Belgique) à huit pays européens, dont l’Espagne.

Plus précisément, le retard est causé par «un problème dans le processus de chargement et d’expédition lié aux températures, car cela doit être surveillé avec une grande prudence et c’est pourquoi il a été retardé », comme l’a expliqué ce matin le ministre de la Santé, Salvador Illa, à Cadena Ser. La société pharmaceutique a précisé que “La situation est déjà résolue” et Illa assure que “les doses doivent être demain matin”, bien qu’il ait reconnu n’avoir aucune “preuve” que les 350 000 doses ont quitté l’usine belge.

Les mêmes doses attendues arriveront

La Commission européenne a convenu avec Pfizer / BioNTech d’un total de 200 millions de doses, dont l’Espagne représente 10%, environ 20 millions, selon sa population. Les 9750 premiers vaccins sont arrivés samedi vers notre pays depuis la Belgique dans deux conteneurs, les mêmes qui ont été envoyés à chaque État membre de l’Union européenne (UE) pour cela “Première livraison symbolique”, comme l’a expliqué le directeur général de Pfizer Espagne, Sergio Rodríguez, à Efe.

Cette première livraison de médicaments devait être élargie à partir de ce lundi avec d’autres 350 000 doses, un montant à recevoir tous les lundis pendant les 12 prochaines semaines, jusqu’à atteindre 4,5 millions de médicaments, qui iront à cette première étape. Selon Illa, ce retard “N’affecte pas le nombre de doses”, donc ces chiffres seront maintenus.

En été, 70% de la population aura été vaccinée

Ce dimanche, le première des trois étapes établi dans le Stratégie de vaccination contre le coronavirus en Espagne et qui priorise quatre groupes population: résidents et personnel sanitaire et social dans des résidences de personnes âgées et handicapées; il personnel de santé de première ligne; autre personnel sanitaire et social et grandes personnes à charge pas institutionnalisé.

Ce jalon suppose “le début de la fin”. Une fin qui, selon le ministre, sera atteinte “quand nous sommes immunisés à 70% et il peut être produit fin de l’été». “Je crois que 2021 nous y mettrons fin avec la plupart de la population vaccinée. Nous avons signé des contrats avec plus de doses que nécessaire pour coopérer avec d’autres pays », a-t-il révélé.

Selon le Vaccin Moderna, le ministre a assuré qu’il attendait l’autorisation de l’Agence européenne des médicaments. “Nous espérons que c’est le jour des rois où tout semble indiquer que ce serait autorisé”, a souligné. De même, il a expliqué que l’Espagne tentera d’acquérir les “doses maximales possibles”. En principe, l’Europe recevra environ 80 millions de doses, dont huit millions correspondraient à l’Espagne.