COVID-19 :

La vaccination contre le coronavirus a débuté en Espagne et dans une grande partie de l’Union européenne (UE) dimanche dernier grâce à l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer / BioNTech. La stratégie de vaccination, car il y a encore peu de doses disponibles, a été caractérisée par l’allocation de ressources aux personnes les plus susceptibles de contracter une maladie qui a causé plus de 80 millions d’infections dans le monde.

Dans ce sens, le Conseil de la Santé de la Communauté de Madrid a élaboré un plan de vaccination pour distribuer et administrer les doses du vaccin Pfizer / BioNTech, le seul à être autorisé aujourd’hui, qui lui correspondent.

Les citoyens bénéficiant d’une vaccination préférentielle sont les personnes qui vivent dans des maisons de retraite médicalisées et leurs travailleurs. Dans la Communauté de Madrid, il y a 475 résidences considérées comme «très vulnérables» au virus. Cette cote a été attribuée selon trois critères: le plus grand nombre de détenus, la difficulté d’appliquer des mesures de confinement ou de prévention, et le fait de ne pas avoir enregistré de résultats positifs pendant la pandémie. Le 27 décembre a marqué le début de la campagne dans trois de ces 475 résidences: Vallecas, Las Azaleas (Ciudad Lineal) et Parque Almansa (Moncloa-Aravaca).

Madrid prévoit de recevoir 586200 doses de vaccin jusqu’en mars, date à laquelle arrivera le dernier envoi convenu par l’Union européenne avec la société. Au sein du premier groupe à risque, selon le plan régional de vaccination, quelque 65 000 personnes seraient incluses.

Vaccination différée chez les femmes positives et enceintes

Le mémoire recommande que le personnel de santé de première ligne, le prochain groupe à avoir accès à la préférence vaccinale, retarde sa vaccination s’il a souffert de la maladie au cours des trois derniers mois. «Ainsi, il sera possible de donner la priorité à la vaccination des agents de santé qui n’ont pas souffert de la maladie», explique le document de la Direction générale de la santé publique.

De la même manière, la priorité au sein des groupes appartiendra aux travailleurs qui ont «un contact étroit avec des patients infectés». Dans le cas du dernier groupe prioritaire de la première phase de vaccination, les «très dépendants», c’est-à-dire les personnes ayant un handicap de degré III, Ceux qui ont un handicap avéré auront droit au médicament, ainsi que les personnes «atteintes de maladies nécessitant des mesures de soutien intensives pour développer leur vie». Les professionnels qui les assistent peuvent également être vaccinés, ce qui n’est pas le cas avec leurs proches et partenaires.

Pour sa part, la Communauté de Madrid a recommandé reporter la vaccination des femmes enceintes, malgré le fait qu’en principe, il n’y a pas de contre-indications existantes. L’administration de doses chez les patients en phase terminale sera évaluée par les médecins responsables.

Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas non plus être traitéscar l’Agence européenne des médicaments n’a pas autorisé l’utilisation du médicament Pfizer / BioNTech pour les personnes de cet âge. En outre, Les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la maladie ou celles qui, bien qu’ayant donné un résultat négatif, sont isolées pour avoir eu un contact étroit avec une maladie positive, ne peuvent pas être vaccinées.

Distribution de vaccins

La distribution du vaccin dans toute la communauté sera assurée par une entreprise de logistique engagée par la communauté. L’entreprise dispose d’un entrepôt central et d’un entrepôt de support, où ils disposent de six congélateurs qui permettent de maintenir les doses à la température optimale.

Le plan de vaccination de la région est basé sur «Pour chaque vaccin fourni, un autre est conservé», de sorte que la distribution ne pose pas de problème pour l’administration de la deuxième dose du vaccin, 21 jours après avoir reçu la première.