le Le Conseil des ministres a approuvé le plan de vaccination ce mardi qui sera réalisé dans notre pays une fois le vaccin contre le coronavirus tant attendu. Pedro Sánchez a avancé ce dimanche le directives principales de la campagne et c’est ce matin que l’Exécutif, lors de la réunion ordinaire des ministres, a ratifié la stratégie de vaccination en Espagne.

le Ministre de la santé, Salvador Illa, a été en charge de communiquer le plan de vaccination prévu immuniser une grande partie de la population espagnole pour les prochains mois. «L’Espagne fait partie de la stratégie européenne commune pour donner des vaccins à la population. Aujourd’hui, j’ai rendu compte du plan de vaccination de l’État contre le covid-19“, a exprimé Illa, qui a confirmé que ce sera gratuit et il sera administré par le biais du système national de santé.

Pour l’élaboration dudit plan, le titulaire de la Santé a indiqué le collaboration de huit communautés autonomes ainsi que d’autres experts du secteur. Ainsi, ce plan a deux objectifs: «Aider à contrôler la mortalité du COVID-19 et que soyons prêts en tant que pays à vacciner dès le premier instant quand nous commençons à nous faire vacciner.

Un plan avec quatre piliers et trois étapes de vaccination

Pour mener à bien l’organisation de ce plan, le Ministre Illa a indiqué le quatre piliers sur lesquels il repose: établir des groupes prioritaires pour la vaccination, mise en place de la logistique, création d’un registre de vaccination et préparer les principaux aspects de la communication pour le personnel de santé et la population.

“Aura trois étapes selon la disponibilité du vaccin. Dans la première offre, limitée. Janvier à mars. La deuxième étape, qui sera autorisée à augmenter. Jusqu’en juin, probablement, et une dernière étape pour couvrir tous les groupes prioritaires», a souligné Salvador Illa.

Division du groupe

En outre, le ministre a confirmé que pour développer la stratégie ont été établis “18 groupes de population basé sur quatre types de risque: risque de mortalité, exposition aux maladies, impact socio-économique et transmission des maladies“.

Le gouvernement présente la stratégie de vaccination # COVID19. Son objectif principal ed Réduire la morbidité et la mortalité causées par le virus grâce à l’utilisation de vaccins, dans un contexte de disponibilité progressive et de protection des groupes les plus vulnérables. Plus de détails⤵️ pic.twitter.com/lwaXXIBBl7 – La Moncloa (@desdelamoncloa) 24 novembre 2020

Avec ces différents risques, «ces 18 groupes de population ont été priorisés. les résidents et le personnel de santé des maisons de retraite pour personnes âgées et handicapées seront les premiers groupes à être vaccinés. Ils seront suivis par le reste du personnel de santé et les grandes personnes à charge non institutionnalisées. Ils seront vaccinés avec les premiers vaccins. “

Sur le début du processus, il a de nouveau insisté sur l’idée que “Nous pouvons commencer à vacciner en janvier, lorsque nous recevons les premiers vaccins. Nous calculons cela nous recevrons 140 millions de doses, pour vacciner 80 millions de citoyens. De toute évidence, plus que la population que nous avons dans notre pays. “