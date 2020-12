COVID-19 :

Josep María Argimon, secrétaire à la Santé publique de Catalogne, a déclaré ce lundi que, probablement, les enfants resteront en dehors des limites imposées pour les rassemblements de Noël car “ils ne sont pas une grande contagion”. Cependant, Health a pris une autre décision: les enfants seront inclus dans le nombre maximum et ne compteront pas séparément, comme certaines communautés l’avaient demandé.

Le ministère de la Santé et les communautés autonomes ont convenu ce mercredi dans le Conseil interterritorial du système national de santé (CISNS) les mesures restrictives qui seront imposées en Espagne ce Noël. En général, le nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer sera de six, enfants compris. Au lieu de cela, le département dirigé par Salvador Illa a accepté que Les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier, jusqu’à dix personnes peuvent se rencontrer, y compris des bébéss aussi. Cependant, il a demandé que ces jours ne dépassent pas le deux groupes de coexistence. Dans le cas de ne rencontrer que des cohabitants, il n’y a pas de limite de capacité.

Au cours de la réunion, il a également été convenu modifier le couvre-feu pour que les dîners des jours 24 et 31 décembre peut être allongé un peu. De cette façon, l’interdiction de voyager sera fixée à 01h30 ces deux jours, au lieu de 00h00 (heure établie dans la plupart des communautés).

Déplacements entre communautés

L’une des inconnues qui préoccupent le plus les Espagnols est de savoir s’ils seront en mesure d’assister à une réunion qui se tiendra à une autre communauté autonome. La réponse est oui’. Bien que entre lui 23 décembre et 6 janvier l’entrée et la sortie des communautés seront limitées et villes autonomes, il y a l’habituel des exceptions pour un voyage justifié. Parmi eux se trouvent ceux déjà prévus en état d’alarme et leur somme la raison pour «se rendre dans les lieux de résidence habituelle de parents ou d’amis proches ».

Comme Illa l’a précisé ce mercredi, le mot ‘ami proche’ fait référence aux personnes avec lesquelles vous restez “Une affectivité particulière”, même si vous n’avez pas de «lien familial au sens traditionnel du terme». Pour sa part, le dictionnaire de l’Académie royale espagnole (RAE) définit un ami comme le personne “proche d’une autre dans la parenté, l’amitié, le traitement ou la confiance”. Avec ces définitions, il est entendu que nous pourrions déménager pour rencontrer aussi des amis, pas seulement avec des proches.