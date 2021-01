COVID-19 :

L’avancée inquiétante de la pandémie de coronavirus en Espagne au cours de la troisième vague de la maladie a motivé que plusieurs communautés ont demandé au gouvernement central d’envisager les outils nécessaires pour décréter une détention à domicile.

Plus précisément, cette mesure a été demandée par Andalousie, Murcie, Castille et León et Asturies. Les autorités de ces régions jugent nécessaire d’appliquer cette mesure sur leur territoire en raison de l’augmentation des cas enregistrés ces derniers temps.

“Le Gouvernement doit réfléchir à ce que plusieurs communautés ont demandé, il doit avoir l’outil pour déterminer, si nécessaire, un confinement bref et intense qui permet de couper la transmission du virus”, a affirmé ce jeudi le vice-président de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

Le gouvernement écarte cette mesure pour l’instant

L’état d’alarme actuel qui est en vigueur en Espagne ne comprend pas les outils nécessaires pour appliquer le confinement à domicile que les gouvernements de ces communautés autonomes jugent nécessaires pour maîtriser l’impact du coronavirus. Pour cette raison, ils insistent pour activer les mécanismes précis pour avoir cette possibilité.

C’est un mesure qui pour le moment a exclu le ministre de la Santé, Salvador Illa, et le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, qui à ce jour a veillé à ce que le les restrictions imposées par les communautés autonomes sont un outil efficace pour lutter contre la pandémie.

Cette thèse est partagée par des dirigeants régionaux tels que Ximo Puig, président de la Generalitat Valenciana, qui a écarté la possibilité de la détention à domicile dans sa région, une mesure qui était demandé en premier lieu par l’Andalousie et auquel Murcie, Castille et León et les Asturies ont par la suite rejoint après avoir vu comment les positifs et les décès dus au COVID-19 continuent d’augmenter.