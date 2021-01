COVID-19 :

L’illusion effrénée que l’arrivée du vaccin contre le coronavirus s’était réveillée a été stoppée par un coup porté à la réalité. Au cours de la première semaine de vaccination dans les maisons de retraite médicalisées, cela n’a été que 18% des doses reçues. Ongle situation prévisible, selon Rafa Vilasanjuan, directeur de l’analyse de l’Institut de santé mondiale de Barcelone (ISGlobal) et membre de GAVI, l’alliance mondiale pour la vaccination. “Premièrement, nous avons un manque de production. Deuxièmement, nous avons problèmes de logistique et de distribution, et à la fin nous devons mettre le vaccin dans le bras. Tout cela génère une série de dynamiques que nous pourrions déjà avancer et qui allaient poser problème », précise-t-il dans« La Ventana », de Cadena Ser.

“Nous sommes dans une situation qui va s’améliorer, mais petit à petit“, a ajouté. Ainsi, il a averti que l’immunité collective tant attendue tarderait encore à venir: “En ce moment nous n’allons pas obtenir une immunité de groupe avec les vaccins. C’est stupide». Ainsi, il a nié la possibilité que 70% de la population espagnole ait été vaccinée en été, en prenant comme exemple la situation aux États-Unis, où il a été dit que 20 millions de personnes seraient vaccinées d’ici la fin de 2020, alors que seulement administré le vaccin à deux millions. “Tous ces personnages appartiennent à un discours d’impuissance politique».

Causes du retard

“Vous allez toujours vers les meilleurs chiffres possibles, mais personne ne pense qu’il y aura beaucoup de difficultés dans le processus”, dit Vilasanjuan. Expliquer quoi le vaccin ne peut pas être considéré comme un “miracle” cela mettra fin à la pandémie du jour au lendemain. “Soyons honnêtes dans notre capacité à analyser ce que nous avons”, a-t-il déclaré.

En ce sens, il a souligné que la campagne européenne de vaccination a été avancée du 4 janvier au 27 décembre. Il a également souligné qu’une campagne de vaccination nécessite une corps infirmiers très bien formés en particulier pour ce vaccin, tandis que en Espagne, cet organe n’est pas “en reste”Au contraire, “nous n’avons pas tous les postes pourvus”. Donc, “ont dû recourir à une pression supplémentaire sur le système de santé et il y a de nombreuses communautés qui se sont déjà retrouvées dans cette distribution avec des problèmes ».

D’un autre côté, il a semé doute sur le plan de distribution: “L’emmener à domicile est très compliqué, entre autres parce qu’il y a une personne qu’il faut mettre, parce qu’il y a une logistique qui ne favorise pas d’y aller et parce qu’il y a un besoin de mettre le vaccin dans le bras qui nécessite il consentement de la personne». Ce dernier point est un problème supplémentaire car, dans de nombreux cas, le consentement doit être donné par le enfants ou tuteurs des personnes âgées, qui vivent souvent à l’étranger ou peuvent ne pas être disponibles, ce qui retarde également le processus.

La campagne de vaccination la plus complexe de l’histoire

L’expert vous invite à rester calme, car il soutient que cette vaccination ne ressemble à aucune autre: «C’est la campagne de vaccination la plus difficile de l’histoire de l’humanité. Jamais, jamais, il n’y a eu de campagne mondiale universelle ce qui signifie: tous les pays, tous les peuples. Cela n’avait pas été fait même avec la grippe ».

Alors que la campagne contre la grippe ne dure qu’un mois, elle peut durer un an, selon les prévisions de Vilasanjuan. Durant cette période, de nombreuses données apparaîtront à cet égard, ajoutées au nombre d’infections, de décès, d’hospitalisations ou de guérisons, qui alimenteront la fatigue existante due à une sur-information: “Nous nous lasserons des chiffres lorsqu’ils commenceront à régulariser”. Ce moment viendra, selon l’expert, «lorsque ces problèmes auront commencé à être visualisés et qu’une campagne de vaccination sera lancée qui est aussi importante que le vaccin car au final un vaccin n’est rien si vous ne le mettez pas sur le bras d’une personne».

Passeport santé

À l’occasion, il a été dit que les gens doivent porter un passeport de santé indiquant qu’ils ont été vaccinés contre le COVID-19 pour accéder à certains endroits ou mener différentes activités. Le directeur d’analyse de l’ISGlobal de Barcelone affirme que «plus que cela, il y a un registre de vaccination. Celui qui se fera vacciner sera enregistré et aura une carte ». Cela sera utile pour voyager: “Il va y avoir des pays qui demandent la vaccination, en particulier ceux qui ont plus de problèmes pour arrêter l’épidémie et qui n’ont pas autant de capacité pour acheter des vaccins, alors ils vont demander que les gens partent avec une certaine sécurité.”

Pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il précise qu’il ne croit pas qu’il y ait représailles ou discrimination: “Il ne semble pas qu’il y ait un registre de ceux qui ne se font pas vacciner au-delà du registre qui indique pourquoi ils ne sont pas vaccinés.” Bien sûr, il a envoyé un message dur à ceux qui rejettent le vaccin: “Ceux qui ne se font pas vacciner vivent de l’égoïsme et de la solidarité des autres, et ne se protègent pas comme eux, qui à tout moment peuvent être payés.”