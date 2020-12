COVID-19 :

Les habitants de Wuhan mènent déjà une vie normale un an après que les premiers cas de coronavirus y aient été détectés. Aucune infection locale depuis la mi-mai, dans les transports publics de la capitale provinciale du Hubei, située dans le centre de la Chine, il n’est plus nécessaire de présenter codes de santé à reconnaissance rapide (QR) qui garantissent qu’une personne n’est pas infectée, et l’utilisation de masques a été réduite depuis le confinement massif que la ville a subi en janvier dernier.

UNE 11 semaines d’isolement que les citoyens considéraient comme le seule mesure possible pour empêcher COVID-19 de se propager davantage et continuera de faire des ravages. Wuhan a également réussi à inverser la situation grâce à la arrivée du matériel et du personnel des autres provinces chinoises, mesures de prévention fortes vague construction d’hôpitaux express comme Leishenshan, qui a commencé à admettre des patients en février.

Seulement 4,4% de la population a des anticorps

Grâce à la bonne stratégie de Wuhan développée pour contenir le virus, maintenant seulement 4,4% de ses citoyens ont des anticorps contre le SRAS-CoV-2, selon une étude récemment publiée par le Center for Disease Control (CDC) du pays asiatique, tandis que dans le reste du Hubei, le chiffre tombe à 0,44%. Le Hubei, et en particulier sa capitale, est de loin la zone qui accumule le plus de cas sur le total en Chine. Dans d’autres endroits analysé, du 12 000 personnes qui ont subi des tests sérologiques, donc les défenses contre l’agent infectieux n’ont été détectées que dans deux.

«Les résultats de l’enquête montrent que le niveau d’infections parmi la population chinoise est faible, indiquant que le contrôle de l’épidémie, avec Wuhan comme principal front de bataille, il a été réussi et il a effectivement empêché la propagation à grande échelle », déclare le CDC sur son compte officiel de réseau social WeChat.

L’étude de séroprévalence a été réalisée avec un échantillon d’environ 34000 personnes à Wuhan, dans le reste de Hubei et dans d’autres six régions qui, ensemble, totalisent plus de 341 millions d’habitants: Pékin (Nord), Liaoning (nord-est), Canton (sud-est), Sichuan (centre) et Shanghai et Jiangsu, tous deux à l’est du pays. Cette recherche a également révélé que les personnes qui ont surmonté le coronavirus sont «significativement plus susceptibles» d’avoir des anticorps contre le coronavirus que celles qui n’en ont pas, et que personnes d’âge moyen et âgées aussi présenter les défenses plus fréquemment que d’autres groupes.

Situation en Chine

Malgré certaines flambées sporadiques, qui ont augmenté ces dernières semaines, la Chine a pratiquement maîtrisé l’épidémie pendant des mois, sans également s’enregistrer. aucun décès depuis la mi-mai. Selon les chiffres officiels, depuis le début de la pandémie, le géant asiatique a détecté près de 87000 cas du COVID-19, bien que dans cette statistique les patients asymptomatiques ne sont pas inclus, et 4 634 décès.

Etude sur l’Espagne

L’agence rappelle que ce type d’étude a également été utilisé pour déterminer l’étendue des infections dans d’autres pays comme l’Espagne, où la dernière enquête de séroprévalence indique qu’une 9,9% de la population, soit environ 4,7 millions de personnes, a passé le coronavirus et a développé des anticorps, selon le quatrième cycle de «l’étude nationale de la séroprévalence ENE-COVID» il y a deux semaines.

La moitié des citoyens ont été infectés lors de la première vague, selon les chiffres des trois premiers cycles qui ont culminé en juillet et qui ont porté le taux de séroprévalence à 5,2%. Alors que, l’autre moitié a été infectée dans cette deuxième vague que nous vivons, a souligné la directrice de l’ISCIII, Raquel Yotti, lors d’une conférence de presse conjointe avec la directrice du Centre national d’épidémiologie, Marina Pollán, et le secrétaire général de la santé numérique, de l’information et de l’innovation du SNS, Alfredo González.