COVID-19 :

Après presque un mois sans infection, la province chinoise de Heilongjiang, détectée quatre cas 9 avril. Le motif? Apparemment prendre l’ascenseur de l’immeuble. Apparemment, une personne est arrivée des États-Unis et a été mise en quarantaine par précaution, bien qu’elle ne présente aucun symptôme. Cependant, elle a été infectée et a transmis la maladie à son voisin d’en bas, qu’elle n’avait même pas vu. Très probablement, il a pris l’ascenseur peu de temps après que la personne infectée ait respiré le nuage de gouttes chargé du virus et commencer la chaîne des infections.

Teresa Curado (IETCC / CSIC), experte en ventilation et auteur d’une étude sur le logement en période de pandémie, explique dans Newtral que cette épidémie a sûrement à voir «avec charge virale élevée de la femme “. Pour Curado, il est normal de ne pas se sentir en sécurité dans les petits espaces, comme les ascenseurs non ventilés: «Je peux prendre des précautions comme porter un masque, ne pas toucher les boutons avec la main… Les ascenseurs sont petits dans de nombreuses maisons, avec un mètre carré seulement. Je crois que la propagation par aérosols est possible, même si c’est aussi de la malchance».

De leur côté, Míriam R. García et Antonio Figueras Huerta (IIM-CSIC) expliquent également qu’il n’est pas nécessaire de partager un ascenseur pour être infecté car “Il suffit d’être en contact avec une surface préalablement contaminée”. En fait, les gens pourraient être infectés dans les ascenseurs en quelques secondes, même sans entrer en contact avec qui que ce soit, comme publié dans un article pour La conversation avec Jim Gran (Teagasc). Cependant, “les preuves scientifiques sont limitées sur le risque réel de transmission du COVID-19 lors du transport vertical à l’intérieur des bâtiments. Pour le moment, il se concentre principalement sur les bâtiments publics tels que les hôpitaux et les centres commerciaux ».

Les aérosols sont-ils la principale voie d’infection?

Pour vérifier le danger réel des aérosols dans la transmission du coronavirus, un groupe de scientifiques de l’Université d’Amsterdam a mesuré la dynamique du gouttelettes respiratoires plus petites à l’expiration: ceux de moins de 5 microns, qui sont ceux qui sont plus susceptibles de rester flottants dans l’air et d’être respirés. Cependant, les résultats révèlent qu’ils sont trop petit pour contenir de nombreuses particules virales, ils ne propageraient donc pas très bien le virus. Pourtant, les chercheurs conviennent que «les aérosols sont importants dans la transmission du coronavirus».

La principale dissonance est de savoir s’ils constituent la principale voie de contagion. Les experts qui croient que c’est le cas soulignent que c’est une erreur de penser que des gouttelettes de 100 microns ne peuvent pas rester à flot, alors que les preuves disent oui. Au lieu de cela, les auteurs de l’étude néerlandaise déclarent que «si les espaces encombrés et mal ventilés sont évités (événements super scatter) déjà les personnes qui produisent de nombreux aérosols contenant de grandes quantités de virus (couvert) eLe risque d’infection par aérosol n’est pas très grand».

«Sur la base des connaissances actuelles, nous constatons qu’en matière d’aérosol, il est relativement sûr pour entrer dans des bâtiments modernes et aéréstels que les aéroports, les gares, les bureaux modernes, etc. », explique le chercheur principal Daniel Bonn, qui souligne que« la ventilation moderne signifie que le risque d’infection par aérosol n’est pas très grand ». Bien sûr, l’expert recommande “Évitez les ascenseurs, les salles de réunion ou tout autre espace mal ventilé”, surtout si nous ne portons pas de masques.

Systèmes pour éviter la contagion dans les ascenseurs

Face au danger avéré d’entrer dans un ascenseur, plusieurs entreprises se sont efforcées d’en faire un endroit sûr. Par exemple, l’entreprise Servas a créé le aération forcée par paroi d’air individuelle, un système qui génère un débit d’air propre ou filtré qui s’exécute verticalement (de haut en bas) et enveloppe chaque passager séparément pour empêcher la respiration et les particules infectieuses de se répandre dans la cabine. De plus, il renouvelle l’air toutes les 6 secondes.

Une autre option est remplacer les boutons par des pédales, comme cela a été fait dans le Seacon Square à Bangkokun, un centre commercial en Thaïlande. De cette manière, pour accéder aux différents étages, les clients n’ont qu’à appuyer sur la pédale correspondant à l’étage qu’ils souhaitent parcourir, en évitant de toucher le bouton sur lequel des dizaines de personnes ont appuyé auparavant.

En Espagne, Ascenseurs Zener développe également diverses méthodes pour assurer la sécurité des ascenseurs. D’une part, il y a l’installation d’un système de purification d’air automatique de la cabine. Ce système permet de filtrer l’air ambiant pour améliorer sa qualité en réduisant les niveaux de pollution. Pour cela, utilisez un système de filtrage, y compris un filtre HEPA avec charbon actif, un système de désinfection UVC interne, photocatalyse de l’oxyde de titane TiO2 et un ioniseur inoffensif pour la santé, en éliminant les bactéries, virus, pollen, acariens et autres allergènes.

Deuxièmement, l’entreprise propose le désinfection des boutons par rayons UV, qui empêchent la reproduction des micro-organismes en endommageant leur acide nucléique. Ce n’est pas un processus chimique, donc ne produit aucun résidu ni corrosion comme les autres systèmes à base d’ozone. Les deux techniques peuvent être utilisées indépendamment ou ensemble.