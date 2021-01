COVID-19 :

La Communauté de Madrid a vu le jour ce lundi 4 janvier avec nouvelles restrictions à la mobilité en raison de la croissance de l’incidence du coronavirus, qui dépasse 400 cas pour 100 000 habitants. En conséquence, l’entrée et la sortie ont été interdites, sauf pour des raisons justifiées, de huit nouvelles zones de santé de base et cinq localités de la région. Cependant, les citoyens peuvent se déplacer dans les périmètres de la zone touchée. Ces limitations étendront, au minimum, pendant 14 jours, comme l’a rapporté la directrice générale de la santé, Elena Andradas.

La seule exception aura lieu mercredi prochain 6 février, lorsque le jour des trois rois est célébré. Ce jour il n’y aura aucune restriction de mobilité dans et hors de ces centres de population.

Pour contrôler la conformité aux restrictions, les dispositifs de collaboration continuent de fonctionner avec Forces et corps de sécurité de l’État. En ce sens, le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a demandé au Délégation gouvernementale et les municipalités touchées qui collaborent activement à la surveillance et au contrôle du respect des limites.

Nouvelles zones restreintes

Au total, 18 zones de santé de base sont restreintes, après que huit ont été ajoutées ces derniers jours: Marques de la Valdavia et Alcobendas-Chopera, à Alcobendas; Les olives et Aranjuez, à Aranjuez; San Fernando et Los Alperchines, à San Fernando de Henares; Vierge du Cortijo, dans le quartier de Hortaleza de la capitale de Madrid; et la zone de base de Torrelodones, qui affecte les communes de Torrelodones et Hoyo de Manzanares. De leur côté, ce sont les cinq communes avec limitations: Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Champ amélioré et Villarejo de Salvanés.

En outre, le ministère de la Santé continue avec des restrictions de mobilité, pendant sept jours supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’à 00h00 le lundi 11 janvier, dans les zones de santé de base de La morale, à Alcobendas; dans Andres Mellado, dans le quartier Chamberí, et Sanchinarro, à Hortaleza, tous deux dans la capitale de Madrid; Dans zones de Felipe II et du maire Bartolomé González, à Móstoles; et dans celui de Getafe Nord, à Getafe.

De même, la validité de la limitations pendant 14 jours, du 28 décembre dernier au lundi 11 janvier à 00h00, dans les zones de base de Aravaca, dans le quartier de Moncloa-Aravaca et Général Moscardó, dans le district de Tetuán, tous deux dans la capitale madrilène; ainsi que dans les domaines de base de Rois catholiques et V Centenaire, qui sont situés à San Sebastián de los Reyes.