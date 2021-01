COVID-19 :

De plus en plus de vaccins contre les coronavirus obtiennent une autorisation pour une utilisation d’urgence. Le dernier en date est celui d’AstraZeneca / Oxford, qui a obtenu le permis au Royaume-Uni le 30 décembre. Avant, les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna avaient déjà commencé à être administrés dans les pays de l’Union européenne (UE) et aux États-Unis, entre autres.

La vaccination contre le COVID-19 n’est pas obligatoire. Chaque citoyen, au fur et à mesure de sa convocation en tenant compte de l’ordre de préférence établi par le ministère de la Santé, peut décider s’il souhaite ou non se faire vacciner. Mais, comme pour le reste des vaccins, Si un citoyen refuse le traitement, il peut le redemander lorsqu’il décide de le faire.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a récemment annoncé la création d’une page Web dans laquelle se trouvent toutes les informations relatives au plan de vaccination en Espagne. Vous pouvez y consulter le statut de la vaccination, les principales questions et réponses qui se posent à cet égard et, entre autres, des rapports scientifiques sur le développement des antidotes.

Enregistrement des personnes qui refusent le vaccin

Illa lui-même a assuré que La santé recueillera les données des citoyens qui refusent de se faire vacciner et leurs raisons afin de lancer des campagnes de sensibilisation pour convaincre ces personnes que «se faire vacciner est la meilleure option».

Une enquête récente du Centre de recherches sociologiques (CIS) montre que 40,5% des Espagnols recevraient le vaccin “immédiatement», Suivi de 16,2% qui le feraient s’ils« ont des garanties ». 28% des citoyens refusent de se faire vacciner.

Il faut noter que pour atteindre l’immunité collective, cette hypothèse dans laquelle la transmission est contrôlée parce qu’il existe une quantité suffisante de population immunitaire qui protège le reste, la vaccination de, environ, est nécessaire 70% de la population, reconnue par les autorités sanitaires.

Vaccin Moderna

L’Agence européenne des médicaments (EMA) étudiera l’octroi d’une autorisation pour son utilisation d’urgence au vaccin de Moderna le 6 janvier. Cet antidote, déjà approuvé aux États-Unis, a une composition similaire au vaccin Pfizer / BioNTech, déjà administré en Espagne. S’il est finalement approuvé par l’EMA, de nouveaux vaccins commenceront à arriver dans les 27 pays de l’Union européenne, franchissant une nouvelle étape pour mettre fin à la pandémie.