COVID-19 :

L’arrivée du vaccin dans nos vies précipite la fin de la pandémie. Au moins de sa facette la plus dévastatrice, car les experts prédisent que le COVID-19 sera avec nous pendant de nombreuses années. “Le virus sera avec nous pendant les 10 prochaines années”Ugur Sahin, co-fondateur de BioNtech, la société allemande qui a développé le vaccin contre le coronavirus avec Pfizer, a assuré cette semaine lors d’une conférence de presse. En ce sens, il a averti que nous devons supposer que “Il y aura des infections et de petites épidémies encore et encore”.

De plus, les campagnes de vaccination qui commencent dans le monde n’offriront pas de résultats immédiats. Au cours de cet hiver, nous ne verrons pas encore d’impact sur le nombre de nouvelles infections, «mais il faut avoir un impact et faire en sorte que l’hiver prochain puisse être presque normal, d’une nouvelle normalité », a déclaré l’expert. Il parle d’une «nouvelle normalité» car revenir à la vie que nous avions avant cette crise sanitaire sera compliqué, c’est pourquoi “Nous avons besoin d’une nouvelle définition de la normalité”.

Ainsi, la nouvelle norme, de pas besoin d’une nouvelle pause dans la vie publique, de être en mesure de poursuivre l’activité économique et de être en mesure de prévenir les hospitalisations et les décès, pourrait être atteint avec la vaccination “d’ici la fin de l’été”. Bien que cela ne dépend pas uniquement du vaccin Pfizer-BioNTech, mais aussi d’autres, comme celui de Moderne, récemment approuvées aux États-Unis, et celles qui pourraient l’être au premier semestre 2021, quelque chose à propos de ce qui a été montré “optimiste”. Ce n’est qu’ainsi que le 60% et 80% de la population ont été vaccinés avant l’automne prochain et le immunité de groupe, a-t-il indiqué.

Vaccin efficace contre la nouvelle variante

Quant à savoir si le nouveau détecté au Royaume-Uni, plus contagieux, pourrait réduire l’efficacité de son vaccin, BioNTech est “très confiant” qu’il ne le fera pas. «En tant que scientifique, vous n’êtes jamais optimiste, mais vous pensez aux probabilités et la probabilité que notre vaccin soit également efficace contre cette nouvelle mutation est très élevée», Affirme Sahin.

L’expert a souligné que, au cours des derniers mois de développement du vaccin, à chaque fois qu’une mutation “vraiment importante” apparaissait, ils observaient comment leur vaccin réagissait et étaient en mesure de déterminer qu’il s’agissait bien d’un vaccin. capable de combattre “toute une série de variantes différentes du virus”. Parce que, bien qu’il existe de nombreuses mutations, il y a aussi il existe de nombreuses protéines dans le virus qui ne varient pas.

Le nouveau variant détecté au Royaume-Uni diffère des précédents en ce qu’il ne s’agit pas d’une seule mutation, mais étant composé d’un total de neuf, a déclaré Sahin. “Pour le moment, nous ne savons pas exactement si notre vaccin est vraiment capable de protéger contre ces nouvelles variantes”, a-t-il reconnu, bien qu’il ait insisté sur le fait que c’est “très probable”. À ce sujet, Sahin a ajouté que dans environ deux semaines, ils auront les données à ce sujet.

Indépendamment des résultats, il a souligné qu’ils sont calmes car ils pourraient fabriquer un autre médicament en peu de temps. Dans ce sens, il a souligné que «la beauté de la technologie de l’ARNm» sur laquelle repose son vaccin est qu’elle permet de «repenser» très rapidement un vaccin, ce qui signifie que “Techniquement, un nouveau vaccin pourrait être développé dans environ six semaines”. Bien que, oui, le processus inclurait également les autorisation des autorités compétentes et ce ne serait pas seulement une question technique.