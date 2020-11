COVID-19 :

Après quoi Pfizer communiquez que votre vaccin a un 90% d’efficacité l’optimisme s’est développé dans le monde: les actions ont enregistré de grands pics de hausse et les actions de la société pharmaceutique ont augmenté comme de la mousse.

Avec cette annonce, l’arrivée d’un Un vaccin efficace contre le coronavirus pour mettre fin à la pandémie semble plus proche. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, estime qu’au mois de mai 2021 il y aura “un pourcentage pertinent de la population vaccinée”. Cependant, la réalité n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Afin de mener à bien l’ensemble du processus logistique, certains conditions spéciales, parce que le vaccin, fait avec matériel génétique qui se désintègre lorsqu’il est décongelé. Par conséquent, un congélateur normal ne suffit pas pour les transporter, l’entreprise est donc très compliquée à réaliser.

Logistique des vaccins

Comme l’a reconnu Carlos Rodrigo, du Association espagnole de vaccination, à Nius les complications dérivées du processus supposent “un problème très grave pour tout le monde. Et un impossible pour le monde moins développé. Dans la pratique, rend l’utilisation à grande échelle de ce vaccin irréalisableDe cette façon, il sera très difficile pour un vaccin d’atteindre les centres médicaux et les pharmacies, en particulier dans les municipalités avec moins de ressources, car Les congélateurs ULT coûtent “entre sept et dix mille euros”, souligne Juan Antonio Pineda, de la Société espagnole des maladies infectieuses et de microbiologie clinique.

Quelques problèmes qui surgissent, dit Rodrigo, par la rapidité avec laquelle tout s’est développé. «Il y a beaucoup à faire pour que cela soit réalisable. Cela prend plus de temps et plus de tests, car cela ne résout pas le problème. L’annonce est une bonne nouvelle, mais elle ne nous dit pas que nous avons déjà le vaccin. “

Conditions de transfert spéciales

En raison des caractéristiques du vaccin, qui est basé sur un nouvelle technologie à partir d’ARN messager synthétique, des conditions spécifiques sont nécessaires pour la manipulation. L’un des gros problèmes est de préserver la chaîne du froid du vaccin, qui Il doit être au moins -70 ° C en tout temps. Un inconvénient pour de nombreux hôpitaux et, surtout, pour les pays moins développés.

À cet égard, le directeur de la Département d’analyse et de développement global d’ISGlobal, Rafael Vilasanjuan, met en évidence ce que cela signifie dans le cas de l’Espagne. “Cela voudrait dire que c’est applicable dans les hôpitaux, mais pas dans les centres de soins primaires. Nous n’avons pas pu apporter une distribution de masse aux centres de santé. “

Gardez la chaîne froide

C’est l’une des principales préoccupations mondiales. La chaîne du froid doit être maintenue à partir du moment où elle quitte le lieu de production jusqu’à juste avant l’administration de la dose. En règle générale, les autres vaccins peuvent être conservés à des températures comprises entre -2 ° C et -8 ° C, ce qui permet de les stocker dans les centres de santé ou à domicile.

Cependant, le problème survient lorsqu’il doit être conservé à une température aussi basse. “Aujourd’hui, cela ne dure que cinq jours”, assure Carlos Rodrigo. Pour l’expert, il est encore temps “d’obtenir le Le matériel immunogène peut être stocké plus longtemps à ces températures de stockage normales. Cela peut prendre des mois, voire des années. “

Rodrigo, directeur clinique de la pédiatrie au Hôpital allemand Trias i Pujol à Badalona, confirme que le centre a acheté l’un de ces congélateurs ultra-froids nécessaires à la conservation du vaccin. «Il a une taille spectaculaire, il nous a coûté 6 000 €. Les exigences d’espace et de prix qu’aura ce vaccin sont incalculables“, reconnaissez.

Une application difficile

La mise en place de toutes les machines nécessaires à la logistique de l’administration du vaccin ce sera un défi, même pour les pays développés. La Mayo Clinic, l’une des plus importantes des États-Unis, avertit qu’elle n’a actuellement pas la capacité nécessaire et confirme que ce sera “un énorme problème logistique”.

Un problème qui sera plus grave pour d’autres pays et continents comme l’Afrique. La société de transport Deutsche Post DHL a averti que jusqu’à les deux tiers de la population mondiale n’auront pas facilement accès au vaccin, comme détaillé dans un rapport du cabinet de conseil McKinsey. Certains problèmes qui surviendront, en particulier, Afrique, Asie et Amérique du Sud.