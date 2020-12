COVID-19 :

Cette année, Noël sera plus froid que d’habitude. Et pas parce que les températures vont baisser, mais à cause des restrictions imposées dans le but d’éviter la troisième vague de COVID-19 vers laquelle se dirige l’Espagne. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, et l’Organisation mondiale de la santé insistent pour recommander que chacun dîne avec ses amis et le voyage est limité au maximum. Pour tenir les réunions, en plus de la limite du nombre de personnes rassemblées ou la couvre feu, les autorités sanitaires conseillent aux participants à la réunion de porter masque et ne pas embrasser ni embrasser. Une tâche difficile à accomplir pour les êtres chers.

Certains communautés autonomes, pour leur part, foncez vers durcir les mesures du gouvernement central en fonction de leur incidence cumulée et de la manière dont le dernier pont de décembre s’est développé en eux.

Stratégies familiales

Alors que les différents gouvernements régionaux décident de maintenir ou d’augmenter les restrictions, les familles espagnoles cherchent un moyen de se réunir ou, du moins, de se sentir proches même si elles ne peuvent pas se voir. La tactique la plus populaire est la célèbre appels vidéo pendant les dîners ou les repas de Noël, mais l’utilisateur @de_infantil a partagé une stratégie différente sur Twitter. Le professeur et écrivain a dit que chaque membre de votre famille cuisinera un plat différent, puis ils partageront tous une camionnette.

Comme il l’a dit, dans sa famille ils cuisinent “tout” et chaque année “Chacun porte une assiette”. Mais cette année, ils ont décidé que chacun reste à la maison pour éviter la contagion. Cependant, pour que chacun puisse profiter d’un menu délicieux, avec des plats qui ne se mangent qu’à cette période de l’année, “Chacun doit fabriquer neuf petits tupperware avec la nourriture qu’il a”. La veille de Noël, «nous allons tous vous emmener le matin à un point de rencontreEt mon cousin avec la camionnette (qui ne va pas cuisiner) le distribuera dans les maisons ». Le processus sera totalement sûr puisque, tout le monde devrait mettre un masque pour cuisiner. De plus, “le tupperware doit être livré scellé avec du papier transparentNous avons peu confiance dans le transporteur », plaisante-t-il.

Cela ne semble pas être une tactique très compliquée, mais selon l’enseignant et l’écrivain «l’organisation nous a emmenés presque un mois de négociation». Au final, comme établi, elle s’occupera du dessert: neuf mousses de nougat avec crocanti au chocolat. “Et tu sais quoi, pareil l’important cette année est de ne pas dîner ensemble. L’important est Prenez soin de nous ensemble“, Laissez comme message final.

