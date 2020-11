COVID-19 :

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a défini hier l’évolution de la situation épidémiologique en Espagne avec les mots suivants: “stabilisation à la baisse”. Cependant, autant les incidents accumulés au cours des 14 derniers jours diminuent dans la majeure partie du pays, le ministre lui-même a insisté sur le fait que il fallait «rester vigilant» car la situation pouvait changer très rapidement.

Dans ce sens, Cinq communautés autonomes ont déjà assuré la fermeture de leurs frontières pendant le pont de la Constitution, établissant ainsi un confinement périmétrique dans lequel les mouvements d’entrée et de sortie dans chacune des régions seront contrôlés. Le reste des autonomies ne se sont pas encore prononcés, mais on s’attend à ce que d’autres soient ajoutés à cette liste.

Il convient de rappeler que, selon le décret royal 926/2020 du 25 octobre, par lequel l’état d’alarme a été déclaré, ils sont Les communautés autonomes sont celles qui ont le pouvoir d’appliquer des restrictions de mobilité aux frontières avec d’autres régions ou au sein de leur propre autonomie. À partir de la déclaration de l’état d’alarme Il n’y a que quatre communautés qui n’ont pas restreint la mobilité entre les autres régions et la vôtre: la Galice, l’Estrémadure, les îles Canaries et les îles Baléares. Cependant, des limitations ont été appliquées dans certaines villes appartenant à ces communautés autonomes, comme c’est le cas de Lugo ou de La Corogne.

Communautés déjà fermées

Actuellement là cinq communautés autonomes qui, pour le moment, ont annoncé la fermeture du pont de la Constitution: les Asturies, le Pays basque, la Navarre, la Castille-La Manche et la Communauté valencienne.

Ce groupe de régions peut être divisé en deux types: celles qui ont déjà annoncé la date de fin du confinement périmétrique et celles qui ne l’ont pas fait. Le premier est le cas de Comunidad Valenciana et Navarra, où la fermeture sera en vigueur jusqu’aux 9 et 18 décembre, respectivement. Les Asturies, le Pays basque et Castilla-La Mancha n’ont pas commenté la question, mais dans les trois communautés il y a des restrictions depuis la fin octobre et, même, la mobilité entre les municipalités au sein de la communauté elle-même est limitée. Pour cette raison, la fermeture pendant le pont de la Constitution semble assurée.

Il en va de même pour Melilla et Ceuta, où les restrictions sont approuvées depuis les 29 et 30 octobre respectivement. Selon le journal 20minutos, ils seront également fermés pendant les vacances.

Le reste des autonomies

La situation dans le reste des communautés autonomes est très inégale. Il existe des communautés autonomes comme les îles Canaries ou les îles Baléares où éventuellement, à moins que la situation ne change radicalement, il n’y a pas de confinement périmétrique à ces dates. En ce qui concerne la situation en Galice et en Estrémadure, les deux autres régions autonomes où il n’y a pas eu de fermetures de périmètres, il n’y a pas de références directes qui suggèrent qu’elles pourraient se produire entre le 4 et le 8 décembre.

D’un autre côté, il y a des régions où la fermeture de la région est établie jusqu’à quelques jours avant le début du pont de la Constitution. C’est le cas de l’Andalousie (23 novembre), de l’Aragon (30 novembre), de la Cantabrie (2 décembre), de Castilla y León (3 décembre), de La Rioja (29 novembre) et de Murcie (23 novembre). En tout cas, Les institutions régionales devraient en parler dans les prochains jours.

Catalogne et Madrid

Catalogne a élaboré un plan de confinement du périmètre qui prévoyait une mobilité intérieure limitée le week-end. Ces restrictions éventuellement continuer pendant le Pont de la Constitution, puisque la fermeture de l’autonomie est en vigueur jusqu’au 21 décembre.

Madrid il a fermé ses frontières lors des deux ponts tenus en novembre (Puente de Todos los Santos et Puente de la Virgen de la Almudena). Il ne serait donc pas surprenant qu’il prenne la même décision pour les vacances de décembre. Ce sera demain, vendredi 20 novembre, lorsque, lors d’une conférence de presse, la décision finale sera communiquée.