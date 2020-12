COVID-19 :

La lutte contre le coronavirus continue son cours après annonce de l’efficacité des vaccins par différentes sociétés pharmaceutiques. Le premier était Pfizer, qui a confirmé il y a un mois une efficacité de 90% et une semaine plus tard, il s’élevait à 95%.

C’est précisément ce vaccin qui a commencé à être administré dans plusieurs hôpitaux du Royaume-Uni. Ces derniers jours, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, à travers un document, a donné le feu vert au vaccin pour son administration dans le pays nord-américain. Il détaille les détails des essais cliniques. Parmi eux se trouvent quatre patients qui ont développé la paralysie de Bell.

Qu’est-ce que la paralysie de Bell?

L’organisme de réglementation américain a annoncé que quatre personnes avaient souffert de ce type de paralysie, temporairement, affectant le visage. Dans le rapport, ils assurent que il n’y avait aucune preuve claire que cela est survenu à la suite de l’inoculation du vaccin. “Il n’y a aucune base claire sur laquelle conclure un relation causale à ce moment“Le rapport souligne. Dans certains cas plus graves, les deux côtés du visage peuvent être paralysés.

De même, les techniciens ont averti Pfizer de rester attentif à la “surveillance des cas de paralysie de Bell avec le déploiement du vaccin dans des populations plus importantes. “La raison exacte de ce type de paralysie est encore mystère pour la communauté scientifique. On pense qu’il se produit lors d’un gonflement et d’une inflammation comprime un ou plusieurs nerfs faciaux.

Dans la plupart des cas documentés à ce jour, les patients notent que un côté du visage commence à s’incliner tandis que les muscles s’affaiblissent. Dans les cas les plus graves, il peut affecter les deux côtés du visage. C’est une maladie qui apparaît soudainement et semblable à un accident vasculaire cérébral. Il y a aussi ceux qui perdent le audition, goût ou développement de maux de tête et autour de la mâchoire du côté affecté. On pense que cette maladie touche environ 5 000 personnes dans le monde chaque année. Sept sur dix se rétablissent complètement, avec ou sans traitement.

Antécédents de la maladie

Ce n’est pas la première fois que l’apparition de ces symptômes est associée à des vaccins, car dans le passé, il y avait déjà d’autres cas. Seulement dans l’un d’eux, les chercheurs ont pu relier les deux choses: c’était dans un Vaccin antigrippal suisse vendu pendant la saison grippale 2001-2002. Il a été immédiatement supprimé du balisage. Dans d’autres cas, comme dans les vaccins du hépatite B, diphtérie, tétanos, coqueluche ou herpès, n’a pas pu prouver leur lien.

Évolution des patients

A cette occasion, souligne le rapport, c’était la seul effet secondaire considéré comme «déséquilibré», car il s’est produit plus dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. Sur les quatre personnes touchées, une développé la maladie dans les trois jours à la vaccination. Trois jours plus tard, il était revenu à la normale.

Une deuxième personne atteinte a développé ce type de paralysie à neuf jours après avoir été vacciné, tandis que les deux autres l’ont expérimenté dans le jours 37 et 48 respectivement. Tous ont récupéré le normal entre 10 et 21 jours plus tard.

Six personnes décédées

Dans le même rapport, la FDA souligne également la mort de six personnes pendant les essais cliniques. D’eux, deux appartenaient au groupe vacciné et les quatre autres ont reçu la placebou. En aucun cas, le décès n’a été associé au vaccin. Les deux qui ont reçu le vaccin avaient plus de 55 ans: l’un est décédé d’un arrêt cardiaque à 65 jours après avoir reçu la deuxième dose et l’autre est décédé des suites de artériosclérose trois jours après la première dose.