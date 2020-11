COVID-19 :

Lundi dernier, le Pfizer pharmaceutique a annoncé que son vaccin contre le coronavirus comportait un 90% efficace dans les essais de phase 3, une nouvelle qui a été très bien accueillie, notamment sur les marchés, qui ont enregistré grimpe pratiquement partout dans le monde.

En Espagne, Ministre de la santé, Salvador Illa, a confirmé que l’Espagne aurait 20 millions de doses du vaccin développé par la société américaine, avec laquelle immuniser dix millions de personnes (deux doses sont administrées). Avec eux, on s’attend à ce que le mois de mai une «population pertinente» du pays est vaccinée. Cependant, les prévisions de certains experts ne sont pas aussi optimistes.

Dr Juan Antonio Pineda, porte-parole de la Société espagnole des maladies infectieuses et de microbiologie clinique (Seimc), affirme en 20 minutes, lors d’une conversation avec la journaliste Lolita Belenguer que, malgré le fait que les premières doses pourraient arriver “entre janvier et février” l’année prochaine “, alors il devra être distribué et ce sera plus lent“.

Selon le médecin, “Nous commencerons à nous faire vacciner entre mars et juin”. En outre, il précise que la normale serait que ces premières doses s’adressent à des groupes à risque, comme les personnes ayant des pathologies antérieures et le personnel de santé, “car c’est nous qui en prenons soin”. Par conséquent, il nécessite un “programme unique et homogène pour toute l’Espagne”. Pineda souligne l’un des gros problèmes lors de la distribution de vaccins: maintenir la chaîne du froid à environ -80 °. “Les sites où le vaccin sera dispensé ont besoin congélateurs, qui coûtent entre sept et dix mille euros«Sur ce point, il assure que« ce sera résolu à coup sûr ».

Un été 2021 normal?

Interrogé sur la possibilité de profiter d’un été comme nous le faisions jusqu’à avant la pandémie, sans restrictions, l’expert n’est pas trop optimiste. “Cela voudrait dire que 60% de la population ont été vaccinés et je considère que c’est pratiquement impossible. Même s’il y a plus d’un vaccin commercialisé, qu’il y en aura sûrement un », assure-t-il. Par conséquent, loin des prévisions les plus optimistes, Pineda estime “un horizon plus raisonnable” l’année 2022 pour les campagnes de vaccination de masse.

“Les premières doses seront très rares”

De son côté, le directeur de Analyse et développement de l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal), Rafael Vilasanjuan, donne des conseils sur la disponibilité des vaccins une fois leur utilisation approuvée. «Que personne ne pense qu’en janvier, nous aurons 20 millions de vaccins. Les premières doses seront très rare et uniquement pour les urgences“.

Concernant le lieu indiqué pour leur administration, Vialsanjuan indique qu ‘”ils auront besoin une logistique qui sera adaptée. La carte de santé publique doit être définie, qui pensons-nous est essentiel pour vacciner et qui ne le fait pas“.

Enfin, l’expert est d’accord avec Pineda sur la l’année 2022 comme “scénario prévisible” pour les vaccinations de masse de la population. Dans votre cas, cela envoie également un message d’optimisme. “Alors que les vaccins sortent Nous retrouverons la mobilité, car l’incidence et la pression hospitalière diminueront également. J’espère que je n’ai pas tort: ​​je pense que nous allons passer un l’hiver avec les mesures que nous connaissons déjà et qu’en été nous aurons un scénario beaucoup moins dépendant du virus ».