COVID-19 :

Downing Street, qui n’a de responsabilités en santé que pour Angleterre, est parvenu à un accord avec les gouvernements de Écosse, gallois et Irlande du Nord pour créer “Bulles sociales” et facilitent ainsi les réunions de famille à Noël dans tout le Royaume-Uni.

Boris Johnson, Premier ministre du pays, a annoncé que du 23 au 27 décembre, ils pourront se rencontrer jusqu’au trois noyaux familiaux différents dans Maisons, lieux de culte ou espaces publics extérieurs. En outre, les membres de la bulle ne seront pas tenus de maintenir une distance sociale pendant qu’ils sont ensemble, mais il leur est conseillé d’être prudent si des personnes à risque sont impliquées. “Ce virus n’accordera pas de trêve de Noël”, a déclaré Johnson lundi dernier.

Les familles ils ne peuvent cependant pas se rencontrer dans les restaurants ou les pubs. Les restrictions à ces endroits resteront en vigueur pendant toute la période des vacances. Cependant, leur limites variera à partir du 2 décembre, date de fin de la garde, selon le niveau auquel ils se trouvent: s’ils sont dans le niveau 1 sera capable offrir le dernier tour jusqu’à 22h00, mais ils peuvent être ouvert jusqu’à 23h00; ceux de Niveau 2 seul ils peuvent ouvrir s’ils offrent de la nourriture et ceux situés au niveau 3, ne peuvent avoir service à emporter. Depuis ce 2 décembre, le gymnases Oui métiers non essentiels ils pourront rouvrir.

Limite de participants aux réunions

Les familles nombreuses qui envisagent de se réunir n’auront pas à se soucier de compter le nombre de personnes pour le dîner ou le déjeuner, car il n’y a pas de taille maximale pour ces «bulles de Noël». Cela signifie que trois ménages peuvent être rejoints, quel que soit le nombre de cohabitants.

Oui, il y aura des limites quant à ces bulles doivent être exclusives, Ce qui signifie que ils peuvent ne pas varier au cours de ces cinq jours. Une famille ne peut pas être réunie avec deux ménages à Noël et avec deux ménages différents le 26, par exemple. Pour sa part, les enfants de moins de 18 ans dont les parents sont divorcés pourront se déplacer entre deux bulles différentes afin qu’ils puissent fêter Noël avec les deux parents.

Et si je vis dans un appartement partagé?

En Angleterre, les personnes partageant une maison pourront se séparer et rejoindre leurs bulles de Noël respectives sans enfreindre la règle des trois ménages. Par exemple, si vous vivez dans un appartement partagé trois étudiants, celles-ci ils pourront retourner dans leurs familles pour Noël et retourner dans le logement partagé à la fin des vacances. Les étudiants qui retournent dans leur famille à la fin du trimestre seront également comptés comme faisant partie de ce ménage et non comme un ménage séparé.

Réunions pour les aînés vivant en résidence

L’Angleterre recommande aux personnes âgées vivant dans des résidences de ne pas les quitter. Ainsi, évalue la possibilité que la famille rend visite aux résidents du centre, afin que le contact soit établi de manière plus sécurisée. Cependant, “Certains résidents peuvent quitter leur maison de retraite, conformément à la maison et sous réserve d’une évaluation individuelle des risques”, dit la déclaration du gouvernement. Bien sûr, le vieil homme ne peut former une bulle qu’avec une autre maison, pas avec trois.

Dans gallois, Écosse et Irlande du Nord les conditions sont différentes, vous devrez donc consulter le guide pour chaque territoire.

Voyages

Entre le 23 et le 27 décembre, vous pouvez voyager entre les niveaux et d’autres pays du Royaume-Uni pour rejoindre votre bulle de Noël ou rentrer chez vous. Bien sûr, nous devons garder à l’esprit que Vous ne devez pas voyager avant le 23 décembre, ni après le 27 décembre, sauf circonstances exceptionnelles. Toute personne voyageant vers ou depuis l’Irlande du Nord peut également avoir lieu entre le 22 et le 28 décembre.

D’autre part, au retour d’une réunion de famille, l’exécutif anglais recommande minimiser les contacts sociaux pour les deux prochaines semaines. Les enfants peuvent aller à l’école et les adultes travailler, mais en évitant les interactions inutiles.

Autres mesures

Pour faciliter également l’arrivée des Voyageurs avant Noël, à compter du 15 décembre, ceux qui voyagent Angleterre des lieux à risque peuvent réduire la quarantaine obligatoire de quatorze jours s’ils sont testés négatifs pour COVID-19, ce qui peut être fait cinq jours après l’entrée, a annoncé hier le ministre britannique des Transports, Grant Shapps.

Dans un communiqué, le ministère précise qu’avant d’atteindre le territoire anglais, les parties intéressées doivent remplir un formulaire de santé et peuvent le réserver à partir d’une liste de prestataires autorisés. tester, Quoi ils doivent se payer et dont le prix fluctue entre 65 et 120 livres (de 73 à 135 euros). Ceux qui arrivent en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, qui ont leurs propres compétences, depuis des lieux non exemptés de quarantaine doivent se conformer à quatorze jours d’isolement.

Situation des coronavirus au Royaume-Uni

Le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué ce mardi 608 nouveaux décès pour COVID-19, le chiffre quotidien le plus élevé enregistré depuis le 12 mai dernier. De son côté, une diminution du nombre de contagion agendas lors de l’inscription 11 299 au cours des dernières 24 heures, contre 15 450 le lundi et 18 662 le dimanche.