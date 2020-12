COVID-19 :

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment mis à jour son guide de recommandations pour lutter contre le COVID-19. L’accent le plus important sur la utilisation de masques, la distance de sécurité et la hygiène des mains. Ces conseils sont intensifiés pour la prochaine Rassemblements de Noël qui nous attendent, car dans un environnement plus détendu, il nous est facile d’oublier les mesures, ou de ne pas les croire nécessaires car nous nous sentons en sécurité avec nos proches.

Selon le masque, L’OMS recommande de l’utiliser à la maison “Quand il y a un visiteur qui n’est pas un membre du ménage et on sait que le la ventilation est mauvaise, avec ouverture limitée des fenêtres et des portes pour la ventilation naturelle, ou le système de ventilation ne peut pas être évalué ou ne fonctionne pas correctement, qu’il soit possible de maintenir ou non une distance physique d’au moins 1 mètre ». De même, il s’engage également à son utilisation “dans les environnements intérieurs des maisons qui ont une une ventilation adéquate si une distance physique d’au moins 1 mètre ne peut être maintenue».

Par conséquent, il est conseillé que pour les dîners ou les repas du réveillon du Nouvel An et du réveillon de Noël, nous portions le masque le plus longtemps possible lors de réunions en famille ou entre amis. Bien qu’il ne puisse pas être pris pour manger de la nourriture, nous devrions l’utiliser avant et après, même pendant, pendant que nous changeons de vaisselle. Parce que lorsque nous parlons, chantons, rions ou éternuons, nous expulsons des aérosols qui peuvent augmenter considérablement le risque de contagion. Cependant, il est tout aussi important de porter un masque que de choisir le type qui est bien utilisé, car tous ne protègent pas le même, et de le placer correctement.

FFP2 sont les plus recommandés

Tout au long de la pandémie, des masques de toutes sortes ont vu le jour: en tissu, hygiéniques, chirurgicaux, EPI, avec ou sans valve, de couleurs différentes … Cependant, il y en a que le scientifique José Maria Lagaron, chercheur à l’Institut d’Agrochimie et de Technologie Alimentaire (IATA-CSIC), recommande avant tout: le FFP2. Il est lui-même le créateur des masques de ce type brevetés par la SCCI. Guadalupe Fontan, une infirmière du Conseil général des soins infirmiers, est entièrement d’accord avec lui. “Ceux qui protègent le plus sont FFP2 ou FFP3. Si vous pouvez vous les offrir, ils sont les plus sûrs », dit-il dans le journal NIUS.

La vérité est que l’utilisation de ces masques s’est répandue après que les experts les ont recommandés à l’intérieur en raison de leur capacité de filtrage, 95%et votre congé efficacité contre les aérosols, éléments très dangereux dans la propagation du COVID-19. De plus, ils fournissent généralement un protection bidirectionnelle, nous évitons donc d’infecter et d’être infecté.

Le principal problème de ce produit est son coût élevé, car son prix individuel peut être d’environ 2 ou 3 euros et tout le monde ne peut pas se les payer. Mais José Luis Jimenez, Professeur de Chimie et Biochimie à l’Université du Colorado (USA) expert en aérosols, rassure ceux qui rencontrent ce problème, affirmant que, en général, tous les masques protègent. “Les masques, qu’ils soient chirurgicaux ou FFP2, sont conçus de manière à avoir une efficacité de filtration très élevée. Ils utilisent de nombreuses couches de fibres entrelacées, ce qui les rend plus filtrantes. Et ils ont un champ électrique qui attire toutes les particules, des plus grandes aux plus petites. Ce mécanisme s’appelle attraction électrostatique», Allègue-t-il.

De plus, Jiménez accorde plus d’importance à utilisation correcte du masque qu’au type utilisé: aérosols ce ne sont pas des projectiles à arrêter, Ils sont dans l’air qui s’infiltre tranquillement à travers les trous du masque s’il n’est pas installé. Vous devez toujours le porter lorsque vous parlez, sans parler des cris. Quand on parle, on émet dix fois plus d’aérosols que quand on respire, et quand on crie, ils en émettent 50 fois plus ». En ce sens, Guadalupe Fontán, rappelle la décision de la masques hygiéniques, car “ils n’ont pas d’ajustement serré, et des virus peuvent sortir, car ce sont de très fines particules ».

Le scepticisme de certains experts

La santé a lancé sa campagne de Noël contre le coronavirus ce lundi avec une vidéo dans laquelle un réunion de famille pour le dîner en respectant la distance de sécurité et en utilisant correctement le masque. De plus, le plus jeune s’éloigne de deux vieillards, qui dînent dans une autre pièce pour être protégés.

Le spot a reçu compliments, mais aussi critiques. D’une part, il y a ceux qui considèrent qu’elle peut inciter les citoyens à se conformer aux recommandations sanitaires et, d’autre part, ceux qui pensent qu’elle favorise des comportements difficiles à maintenir à l’intérieur des maisons. Parmi ces derniers se trouve Elvis Garcia, expert en épidémies et docteur en santé publique de l’université de Harvard. “Je ne le comprends pas, Attendons-nous vraiment que les gens se retrouvent à la maison pour dîner la veille de Noël avec leurs masques? Allez, mec! »S’est-il exclamé ce lundi sur le programme« Al Rojo Vivo »de laSexta.

En ce sens, il a indiqué que la vraie solution serait pour les citoyens d’éviter de rencontrer des personnes extérieures à leur domicile «ni la veille de Noël ni aujourd’hui», ainsi que de maintenir une distance sociale et de ne pas être dans des espaces clos. “Je ne vois pas que les madrilènes ouvrent leurs fenêtres pour dîner le soir du Nouvel An. Il ne me semble pas logique de penser qu’il va faire ça ou promouvoir ce type de scénarios, qui ne sont pas réels », a-t-il ajouté, avant de critiquer la “Point de désensibilisation” des citoyens concernant la pandémie.