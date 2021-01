COVID-19 :

Avec l’arrivée du pandémie de Coronavirus, l’utilisation du masque est devenue obligatoire une fois que les mesures ont été assouplies après le confinement le plus dur. Petit à petit nous avons commencé à s’y habituer, même s’ils ne sont pas toujours à l’aise.

L’utilisation de ceux-ci a conduit à certains problèmes tels que inconfort avec les élastiques, le fardeau d’être longtemps avec la bouche couverte, le fait que les lunettes sont embuées ou que nous ne sommes pas bien entendus. Pour ce faire, afin de déterminer quel masque est le mieux entendu, le Université de l’Illinois à Urbana-Champaign a réalisé une étude.

D’après ce travail, dans lequel les différents types de masques ont été analysés, ceux qui offrent une les meilleures performances acoustiques sont celles chirurgicales jetables. Dans l’étude, qui a été publiée dans The Journal of the Acoustical Society of America, tous les masques ont été testés: d’hygiène à chirurgical, à tissu ou ceux avec des fenêtres en plastique autour de la bouche.

Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé un conférencier spécial et construit sur mesure en forme de tête humaine. «Nous avons mis les différents masques sur le haut-parleur et reproduit le même son à chaque test», explique l’un des auteurs. La complexité de employer une personne réelle, car cela “rend les sons moins reproductibles car nous ne pouvons pas dire la même chose de la même manière à chaque fois. “

Celles qui couvrent le plus de son

À son tour, le rapport détaille que tous les masques atténue, dans une plus ou moins grande mesure, le «son silencieux» à haute fréquence lors de la prononciation de consonnes. Ceux qui intègrent une fenêtre transparente, malgré les avantages pour les personnes ayant des problèmes d’audition, bloquer la plupart du son.

Concernant ceux de coton, ont la capacité de bloquer une grande partie des gouttelettes qui sont expulsés en parlant, mais aussi empêcher le son de sortir plus clairement. Enfin, ils concluent que ce que font les masques ne bloquant pas complètement le son, mais le détournant de la bouche. “Ce détail signifie que de simples appareils d’amplification peuvent le discours masqué est plus accessible à tous“, souligne le chercheur.