COVID-19 :

L’Europe est plongée dans la troisième vague d’infections à coronavirus au moment même où la campagne de vaccination tant attendue n’a pas commencé il y a plus d’un mois. Plusieurs pays, comme le Portugal, l’Espagne ou le Royaume-Uni, signalent le plus grand nombre d’infections et de décès de toute la pandémie et même certains pays recourent déjà à la détention à domicile.

L’une des raisons possibles de la nouvelle augmentation des infections, en plus de l’assouplissement des mesures pendant la saison de Noël, pourrait être l’apparition de nouvelles variantes du coronavirus contre laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment mis en garde.

L’un d’eux, et peut-être celui pour lequel plus d’informations sont disponibles jusqu’à présent, est la variante britannique, scientifiquement connue sous le nom de B117. Cette souche, selon les spécialistes, a une plus grande capacité de transmission que l’original, de sorte que certains types de masques peuvent ne pas empêcher l’infection. Cependant, selon le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, “La nouvelle souche n’a pas encore d’effet significatif sur la transmission en Espagne.”

En ce sens, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a émis un Attention à ne pas utiliser de masques avec une filtration inférieure à 90%. Sur ce, il a demandé que l’utilisation de ceux qui sont fabriqués à la main ou qui sont faits de tissu de catégorie 2 soit évité. Par conséquent, quelle protection chacun des masques offre-t-il?

Masques en tissu et fabriqués

Il n’est pas recommandé d’utiliser des masques faits maison à moins que vous ne puissiez utiliser aucun autre type de masque faute d’y avoir accès, car sa capacité de filtrage est négligeable. Pour sa part, les masques en tissu ont une filtration qui peut aller de 70% à un peu plus de 90%Par conséquent, il est conseillé de suivre les spécifications du fabricant.

Masques chirurgicaux

Masques chirurgicaux Ils sont les plus utilisés par la population en raison de la relation entre leur qualité et leur prix. La La protection qu’il offre est proche de 99%, mais il est important de noter que son utilisation est limitée à 4 heures.

Masques FFP

Les masques FPP ont un grande capacité à s’adapter au visage de la personne qui le porte, empêchant ainsi l’entrée et la sortie d’air par les côtés. Il existe trois types de masques FFP: FFP1, FFP2 et FFP3. La filtration de chacun d’eux est d’environ 78%, 92% et 98%, respectivement.

Masques N95

Sont ceux qui filtrent l’air plus efficacement, car ils s’adaptent facilement au visage du porteur et ont la capacité de filtrer 95% des aérosols et 99,9% des grosses gouttelettes.