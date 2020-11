COVID-19 :

Le laboratoire pharmaceutique Pfizer a annoncé que ses vaccins contre le coronavirus, selon les premiers résultats obtenus à partir de ses essais cliniques, sont efficaces à plus de 90%. Cependant, s’il faut encore attendre que ces résultats soient validés par les équipes scientifiques, l’Espagne n’a pas encore d’accord pour la fourniture du médicament signé avec cette société.

La campagne de vaccination espagnole dépend directement, comme le ministre de la Santé, Salvador Illa, et le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, l’ont déclaré à plusieurs reprises, de la stratégie de vaccination menée par l’Union européenne (UE).

L’Union européenne a convenu d’une action commune entre tous les pays membres pour “garantir l’approvisionnement et apporter un soutien au développement d’un vaccin”. De cette manière, l’entité garantit le droit d’acquérir un certain nombre de médicaments en échange du financement de leur développement. La soi-disant «stratégie européenne pour accélérer le développement, la fabrication et le déploiement de vaccins contre le COVID-19» a été approuvée le 17 juin.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) est en charge d’analyser les études issues de la recherche de chacun des laboratoires pharmaceutiques pour approuver ou refuser l’approbation de chacun des vaccins sur le territoire européen, comme indiqué dans l’accord signé par la Commission européenne avec les pays membres.

Actuellement, l’Union européenne et, par extension, L’Espagne a conclu trois accords avec différentes sociétés pharmaceutiques pour l’achat et la fourniture de leurs vaccins. La seule condition essentielle est que les médicaments passent tous les contrôles qui mettent en doute leur efficacité et leur innocuité. Donc, L’Union européenne a signé l’achat de 300 millions de doses avec AstraZeneca, 300 millions avec Sanofi et 200 millions avec Johnson & Johnson. La distribution de ces doses sera proportionnelle à la population de chaque pays et on ne sait pas encore précisément combien de doses iront en Espagne.

Conversations avec d’autres sociétés pharmaceutiques

La Commission européenne est en pourparlers avec d’autres sociétés pharmaceutiques pour acquérir leurs vaccins et pouvoir les distribuer sur tout le territoire européen. Les contacts avec Pfizer ont lieu depuis septembre, bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu. La société, dans un document destiné aux investisseurs de la société elle-même, a estimé que la distribution en Europe commencerait en décembre.

D’un autre côté, les discussions exploratoires avec Moderna et CureVac ne se sont pas non plus cristallisées en négociations contractuelles détaillées, mais la Commission européenne n’exclut pas l’acquisition de médicaments auprès d’un plus grand nombre d’entreprises.