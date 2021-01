COVID-19 :

Les campagnes de vaccination contre le coronavirus sont déjà actives dans plusieurs pays à travers le monde, mais tous n’appliquent pas la même stratégie dans ce processus. La plupart des pays ont donné la priorité aux personnes âgées en tant que groupe à risque de COVID-19. Cependant, dans certains cas, il a été choisi de vacciner d’abord d’autres secteurs de la population.

Cette politique est celle que l’Indonésie a décidé de mettre en œuvre, un pays de 276 millions d’habitants qui a concentré ses efforts sur la première étape de la vaccination dans le les adultes qui travaillent, après avoir vacciné les professionnels de santé qui effectuent leur travail en première ligne des hôpitaux.

De cette manière, les personnes entre 18 et 59 ans sont désormais le secteur dans lequel le vaccin est administré de la société pharmaceutique chinoise Sinovac, la seule actuellement injectée à ses citoyens par les autorités sanitaires indonésiennes.

Collectez plus de données

La principale raison de ne pas appliquer le vaccin pour le moment aux personnes âgées est que le gouvernement du pays asiatique souhaite Recueillir plus de données sur l’efficacité de ce médicament chez les personnes de plus de 59 ans avant de le donner à cette population à risque.

En outre, les autorités indonésiennes considèrent que immuniser le secteur de la population qui transmet le plus le coronavirus en premier lieu est la stratégie idéale pour enrayer l’impact de la maladie entre ses frontières. Les données gérées par les responsables de la santé montrent que les travailleurs monopolisent 80% des infections dans un pays qui accumule déjà plus de 858 000 cas et qui est le plus touché d’Asie du Sud-Est.

Ne paralyse pas l’économie

Les raisons de cette situation sont attribuées au fait que ces personnes se déplacent vers les centres de travail et ont des contacts avec d’autres personnes. Pour lui, et par la nécessité de ne pas paralyser l’économie, Il est considéré comme une priorité de vacciner les adultes qui travaillent à ces premiers stades de la campagne de vaccination.

De plus, beaucoup de ces personnes vivent chez eux avec des personnes âgées dans un pays où il n’est pas habituel que les sujets plus âgés soient en résidencePar conséquent, les autorités estiment que donner la priorité aux personnes âgées de 18 à 59 ans a pour effet positif d’être efficace contre la pandémie sans nuire à l’économie.