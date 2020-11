COVID-19 :

Les réservations de chambres horaires dans les hôtels ont explosé ces derniers mois malgré la crise générée par le coronavirus dans le monde, selon Guillermo Gaspart, fondateur du Plateforme ByHours, qui permet de réserver des micro-séjours dans les hôtels. L’homme d’affaires a révélé à Efe que les réservations de chambres toutes les heures sur la plate-forme, qui ont environ 3500 hôtels partenaires de 24 pays, a augmenté de 62% en septembre par rapport au même mois l’année dernière, et en octobre, l’augmentation a dépassé 70% après avoir atteint 14 000 réservations. Cette augmentation significative des réserves a été généralisée et a été remarqué dans toutes les villes où opère la plateforme.

Les raisons pour lesquelles ce type d’hébergement a explosé répondent, selon Gaspart, au fait que «plus vous avez de produit, plus vous vendez». Et maintenant les hôtels Ils ont beaucoup de salles vides et ont un nombre plus élevé pour les réserver à l’heure. De plus, avec la pandémie, l’entreprise s’est beaucoup concentrée sur sur demande locale et en faisant comprendre aux gens que les hôtels de leur ville ne sont pas seulement réservés aux touristes, mais offrent également un large éventail de possibilités.

Qu’est-ce que ByHours Direct?

ByHours est la première et seule plateforme en ligne et application mobile qui vous permet de réserver micro-séjours dans plus de 3500 hôtels à travers le monde. Il a été créé en 2012 et a introduit le paiement à l’utilisation dans le secteur hôtelier, puisque l’utilisateur peut décider de l’heure d’entrée et de sortie. Récemment, la société a créé ByHours Direct, qui permet aux hôtels de proposer des réservations de chambre à l’heure directement sur leur site Web. Ce nouveau logiciel a deux modes. D’une part, il offre la possibilité de vendre les chambres en Forfaits de 3, 6 et 12 heures sur le site Web de l’hôtel. La seconde modalité, quant à elle, permet vente de salles de réunion à l’heure sans être soumis à un forfait horaire.

Ainsi, les clients peuvent réserver une chambre pour travailler, passer la nuit, assister à des réunions télématiques, vivre une expérience ou simplement se déconnecter. Gaspart donne également l’exemple des personnes qui peuvent aller dans une ville pour passer la journée à faire du shopping en famille et se reposer un moment dans une salle à midi. Dans le cas de Barcelone, où les restaurants sont fermés, “vous pouvez réserver une chambre et manger au restaurant de l’hôtel”. En fait, il existe plusieurs établissements qui font des offres à cet égard.

Un avenir optimiste

Selon Gaspart, bien que le lancement de ce nouveau produit était déjà prévu, son développement s’est accéléré avec l’arrivée du COVID-19 et pourrait signifier que l’entreprise doubler votre facturation dans les douze prochains mois. Cette année, pour l’instant, l’entreprise prévoit de dépasser 6 millions de chiffre d’affaires, par rapport aux 5 qu’il a enregistrés en 2019. Cependant, l’incertitude que suscite cette deuxième vague de coronavirus rend le secteur hôtelier «très inquiet» et attend de voir comment la crise évolue.

L’entreprise a dû arrêter son expansion prévue pour 2020, année au cours de laquelle ils ont pensé ouvrir un marché aux États-Unis, en raison du coronavirus, mais Gaspart espère que dans les deux prochaines années, ils pourront être présents dans les principales villes du monde. À l’heure actuelle, cette startup a déjà levé environ 15 millions de financements et continue de contacter des investisseurs pour poursuivre son expansion, ce qui implique également l’ouverture d’un bureau à Asie.

Actuellement, ByHours a un bureau ouvert à Mexique, où 12 personnes travaillent, et d’où, en plus de gérer les hôtels en Amérique latine, elles le feront également avec le États Unis, et un autre dans Barcelone avec 46 personnes.