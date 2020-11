COVID-19 :

La Communauté de Madrid a annoncé la fin de la restriction de mobilité dans 10 des zones de santé de base qui avaient été confinées au périmètre par l’ordonnance 1503/2020 du 6 novembre. Le paramètre utilisé pour libérer ces zones a été le diminution de l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours de 50% ou plus. Avec l’entrée en vigueur des zones libérées le lundi 16 novembre à minuit, 2% de la population madrilène retrouvera l’autorisation de circuler dans toute la région.

Par conséquent, les domaines de base publiés ont été:

–Guadarrama (Guadarrama). Depuis le 18 octobre, son incidence cumulée est passée de 967 infections pour 100 000 habitants à 312, 67,7%.

–Boussole et bordures(Torrejón de Ardoz). Ses incidents sont passés de 565 et 582 à 234 et 227, respectivement, avec des baisses de 58,6% et 61%.

–El Espinillo, San Andrés et San Cristóbal (Villaverde). L’incidence en 14 jours dans ces zones de santé de base a diminué respectivement de 57,5%, 50,1% et 50%.

–Peña Prieta et Rafael Alberti(Pont Vallecas). Les incidents du 18 octobre étaient de 727 et 621, respectivement. Actuellement, ils ont un taux de contagion de 319 et 303.

–San Blas (Parla). L’incidence a diminué de 50%, passant de 530 à 265.

–Vinateros-Torito (Moratalaz). Il y a eu une diminution de l’incidence de 53,9%.

La directrice de la santé publique de Madrid, Elena Andradas, a communiqué lors de la conférence de presse que aucune zone de santé de base n’a une incidence cumulée en 14 jours de plus de 500 cas. Ce seuil est celui que la Communauté de Madrid a établi pour prendre des mesures spécifiques. L’incidence actuelle dans la communauté est de 328 cas pour 100 000 habitants.

Zones qui maintiennent des restrictions

Par conséquent, ils maintiennent les restrictions de mobilité, au moins pendant cette semaine, les zones de santé de base suivantes:

Dans la ville de Madrid:

–Nunez Morgado (Chamartín)

–Guzman le Bon (Chamberí)

–Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira et Numancia (Pont Vallecas)

–Daroca (Ville linéaire)

–Pavones et Vandel (Moratalaz)

–Porte des anges (Latin)

–Vierge de Begoña (Fuencarral-El Pardo)

–Infante Mercedes et Villaamil (Tétouan)

Dans d’autres communes

–Saint Jean de la Croix (Pozuelo de Alarcón)

–Peintres (Parla)

–Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo)

–Morata de Tajuña (Morata de Tajuña)

–Docteur Tamames et Barrio del Puerto (Coslada)

–Galapagar (Galapagar)

–Alpedrete (Alpedrete)

–Majadahonda Cerro del Aire (Majadahonda)

–Collado Villalba Pueblo, Collado Villalba Estación et Sierra de Guadarrama (Collado Villalba)

–Le Boalo-Cerceda-Mataelpino

–Villarejo de Salvanés

–Rucher d’oreille

–Chinchon

–Villaconejos

–San Martin de Valdeiglesias

–Pelayos de la Presa

–Moralzarzal