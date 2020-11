COVID-19 :

A partir de ce lundi 30 novembre, la Communauté de Madrid met à jour les zones de santé de base et les municipalités qui continueront avec des restrictions de mobilité, lesquelles sont libérées et quelles zones de santé sont ajoutées aux limites du périmètre.

Les limites du périmètre signifient que Vous ne pourrez pas quitter ou entrer dans les zones de santé restreintes de base sauf dans les cas envisagés, comme aller au travail, aller dans un centre de santé ou assister les personnes âgées, dépendantes ou particulièrement vulnérables.

Les infections chutent au-dessus de 50%

La Communauté de Madrid a notifié le bonnes données enregistrées par la région ces dernières semaines concernant la pandémie de coronavirus. Pour lui, ont décidé de supprimer les restrictions à la mobilité dans 13 zones de santé de base ils ont montré diminution du nombre d’infections au-dessus de 50%.

À partir de ce lundi, 30 novembre, les domaines de Vallecas: Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira; Moratalaz: Pavones et Vandel; Infanta Mercedes (Tétouan); à Pozuelo de Alarcón: San Juan de la Cruz; à Majadahonda: Cerro del Aire et Valle de la Oliva; à Colmenar Viejo, la région de Colmenar Viejo Norte; la municipalité de Morata de Tajuña; et la municipalité de Villarejo de Salvanés, seront libérées des restrictions de mobilité établies en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais tout ne consiste pas à réduire les restrictions, car une nouvelle zone de santé de base est ajoutée aux 17 autres, la région de Barcelone, dans Mostoles, qui devra assumer des restrictions de mobilité pendant 14 jours calendaires du lundi 30 novembre au 13 décembre inclus.

Les mesures restrictives continuent

Les autres domaines qui poursuivent les mesures de mobilité sont: Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro), L’Elipa (Ciudad Lineal), à Madrid, capitale; Cuzco, Alicante et Castilla la nouvelle (Fuenlabrada) et La morale (Alcobendas), qui sont les Les six dernières zones de santé qui ont été incluses la semaine dernière et qui resteront en vigueur pendant sept jours calendaires, c’est-à-dire jusqu’au 6 décembre prochain inclus.

Ils sont également prolongés de 7 jours calendaires, c’est-à-dire de 00h00 le lundi 30 novembre au 6 décembre inclus, les zones de Guzmán el Bueno (Chamberí) et Daroca (ville linéaire), dans la capitale de Madrid; les zones de Sierra de Guadarrama, Collado Villalba Pueblo et Collado Villalba Station (Collado Villalba), la zone de base de Moralzarzal (Moralzarzal), celle de Alpedrete et Galapagar; le Boalo-Cerceda-Matalpino (ZBS de Manzanares El Real); les communes de Colmenar de Oreja, Chinchón et Villaconejos (dans le ZBS de Colmenar de Oreja); les communes de San Martín de Valdeiglesias et Pelayos de la Presa (ZBS de San Martín de Valdeiglesias).

Le couvre-feu est maintenu

D’autre part, dans toute la Communauté de Madrid le couvre-feu de nuit est maintenu de 00h00 à 06h00., sauf pour des causes dûment justifiées. le fermeture de l’hôtellerie à ce même moment.

le réunions de personnes ils continuent de limiter leur nombre à six individus dans n’importe quel créneau horaire, à l’exception des personnes appropriées, comme établi par le Décret royal 926/2020, du 25 octobre, d’état d’alarme, et du décret 29/2020, du 26 octobre, du La communauté de Madrid.

Ce décret stipule également que les lieux de culte, les installations sportives intérieures, les hôtels et les restaurants couverts doivent réduction de la capacité à 50%. Les exceptions à la règle générale de 50% sont 75% dans les théâtres, cinémas et autres installations culturelles, une 40% dans des salles multifonctionnelles (comme le Wizink Center), des terrasses extérieures qui restent à 75%, des établissements commerciaux à 75% et des centres de formation non réglementés à 75%.

Incidence inférieure à la moyenne nationale

Le Ministre de la Santé, Image de balise Enrique Ruiz Escudero, a déclaré ce vendredi lors d’une conférence de presse: “L’incidence cumulée de la Communauté de Madrid est inférieure à la moyenne nationale, qui est actuellement de 325 cas pour 100 000 habitants.”

«Dans la région, il y a une diminution de près de 54% des personnes hospitalisées dans le service par rapport au pic maximal de la deuxième vague. Ce sont des déclarations que je fais toujours avec prudence car nous n’oublions pas que nous sommes toujours plongés dans une urgence sanitaire “, dit le conseiller.

Il a également envoyé un message de responsabilité à tous les Madrilènes: «J’écris aux habitants de Madrid pour leur demander des responsabilités. Il faut être responsable et je veux que tous les Madrilènes en tiennent compte dans toutes les actions qu’ils entreprennent. Nous devons continuer à respecter les mesures de sécurité telles que l’utilisation d’un masque, la distance sociale et le lavage des mains », a ajouté.

«De la part de la Communauté, nous voulons être très prudents car cette route va être longue. Pour cette raison, le couvre-feu reste en vigueur de 00h00 à 06h00 “Escudero a réitéré.

Pont de décembre

Sur le prochain pont en décembre, le ministre de la Santé a souligné ce que la présidente de la Communauté, Isabel Díaz Ayuso, a annoncé: “Les restrictions de mobilité seront en vigueur de 00h00 le vendredi 4 décembre à 00h00 le vendredi 14”, Escudero a expliqué.

Bien que bénéficiant des jours de vacances dans la Communauté à l’occasion du jour de la fête de la Constitution, le conseiller a indiqué: “Il faut éviter les foules, les concentrations et les rues commerçantes sur le pont, ces mêmes recommandations sont également maintenues pour les vacances de Noël”, il a dit.

Noël

En ce qui concerne les vacances de Noël, Escudero a répété les intentions de la Communauté d’étendre les rassemblements familiaux: “Nous voulons limiter les réunions à des groupes maximum de trois convaincants sans dépasser 10 personnes les jours des fêtes de Noël, ainsi que prolonger le couvre-feu de 01h30 à 06h00.”

En ce qui concerne la maisons de retraite, le conseiller a annoncé: “La Communauté de Madrid permettra aux résidents qui présentent des IgG positives au cours des six derniers mois de partir afin de pouvoir passer les vacances de Noël avec leur famille, tandis que ceux qui présentent des IgG négatives et qui n’ont pas eu la maladie doivent effectuer un test de diagnostic. “, a souligné.

Test en pharmacie

Escudero a également transféré l’intention de la Communauté de Madrid afin que les pharmacies puissent effectuer des tests d’antigènes et ainsi détecter les personnes asymptomatiques dans COVID-19: “Nous enverrons ce vendredi au ministère de la Santé le plan de test du COVID-19 en pharmacie, un plan qui inclut la possibilité de réaliser les tests pendant les heures ouvrables avec un circuit spécifique ou après la fermeture au public”, dit le conseiller.

“Seuls les pharmaciens réguliers, auxiliaires, régents ou suppléants accrédités par l’Ordre officiel des pharmaciens peuvent passer des tests après avoir réussi les cours de mise à jour des connaissances”, a expliqué.

100 cas pour 100 000 habitants

D’autre part, le directeur général de la santé publique, Elena Andradas, a expliqué: «Depuis la semaine dernière, le seuil d’incidence cumulée pour l’application de mesures restrictives temporaires a été fixé à 400 cas pour 100 000 habitants. Depuis lors, 7 342 nouveaux cas sont survenus dans la Communauté de Madrid, ce qui représente une incidence de 100 cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours ».

«L’incidence cumulée dans la région est de 278 cas pour 100 000 habitants en 14 jours. Les cas se produisent chez 21% de la population jeune, entre 15 et 29 ans, tandis que dans la population de plus de 65 ans, il est confirmé dans 14% “, a souligné.

“Seule une zone de santé de base à la fin de la semaine aurait une incidence cumulée sur 14 jours supérieure à 400 cas pour 100 000 habitants, ce qui serait la zone de Barcelone correspondant à Móstoles”, Andradas a expliqué. Pour cette raison, il a été décidé d’inclure cette zone aux autres déjà confinées.