COVID-19 :

Dès ce lundi, dix aires de santé de base de Madrid retrouvent leur mobilité après avoir levé la fermeture du périmètre à laquelle elles avaient été soumises grâce à la diminution de l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours d’au moins 50%. Cela suppose qu’un 2% de la population madrilène il peut désormais circuler librement dans la région.

Plus précisément, les zones qui mettent fin aujourd’hui à la mobilité et aux limitations d’activités se situent principalement dans la capitale: L’Espinillo, Saint-André Oui San Cristobal (Villaverde); Rafael Alberti Oui Peña Prieta (Puente de Vallecas); Oui Vinateros-Torito (Moratalaz). Le reste des quartiers dans lesquels les restrictions prennent fin sont les Boussole et bordures (Torrejón de Ardoz), San Blas (Parla) et la ville de Guadarrama plein.

Zones restreintes

Après la levée des restrictions dans ces dix zones de santé, il reste encore plus de 30 zones de base de la Communauté de Madrid confinées, il ne sera donc pas possible d’y entrer ou de les sortir sans justification avant le 22 novembre au moins:

Dans la ville de Madrid:

– Nunez Morgado (Chamartín)

– Guzman le Bon (Chamberí)

– Entrevías, Le puits de l’oncle Raimundo, Alcala de Guadaira Oui Numance (Pont Vallecas)

– Daroca (Ville linéaire)

– Pavones Oui Vandel (Moratalaz)

– Porte des anges (Latin)

– Vierge de Begoña (Fuencarral-El Pardo)

– Infante Mercedes Oui Villaamil (Tétouan)

Dans d’autres communes

– Saint Jean de la Croix (Pozuelo de Alarcón)

– Peintres (Parla)

– Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo)

– Morata de Tajuña (Morata de Tajuña)

– Dr Tamames Oui Quartier du port (Coslada)

– Galapagar (Galapagar)

– Alpedrete (Alpedrete)

– Majadahonda Cerro del Aire (Majadahonda)

– Collado Villalba Pueblo, Gare de Collado Villalba Oui Sierra de Guadarrama (Collado Villalba)

– Le Boalo-Cerceda-Mataelpino

– Villarejo de Salvanés

– Rucher d’oreille

– Chinchon

– Villaconejos

– San Martin de Valdeiglesias

– Pelayos de la Presa

– Moralzarzal

Bien que la validité des mesures soit jusqu’à dimanche prochain, La santé se réunira vendredi, comme d’habitude, pour étudier la situation épidémiologique à Madrid et prendre nouvelles décisions. Aussi, ce jour-là, ils évalueront le maintien de la couvre feu, réglé entre 0h00 et 6h00, le restrictions possibles pour le prochain pont en décembre. Pour sa part, les mesures à mettre en œuvre pour Noël seront décidées ultérieurement.

Test d’antigène dans sept municipalités

Les mesures du gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso semblent porter leurs fruits, car la Communauté de Madrid enchaîne sept semaines de descente du nombre de cas de COVID-19 et a réussi à réduire l’incidence à 66% par rapport à la pire semaine de la deuxième vague, enregistrée fin septembre. Selon les données du dernier rapport épidémiologique hebdomadaire, l’incidence cumulée dans la région est de 328 cas pour 100 000 habitants.

Pour continuer à stabiliser la situation, l’exécutif régional effectuera des tests antigéniques dans sept municipalités, en commençant par Alpedrete, qui a un taux d’incidence cumulé de 549 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours. Mardi, l’opération se poursuivra dans la zone de base de San Martin de Valdeiglesias (incidence de 742), dans la commune de San Martín de Valdeiglesias, et dans celle de Villaamil (324), dans le quartier madrilène de Tetuán. Jeudi, les tests atteindront la zone de santé de base de Boussole (229), à Torrejón de Ardoz, et celle de Vallée de l’Olive (267), à Majadahonda. Vendredi, ils auront lieu dans la zone de santé de San Martin de Valdeiglesias, sur le territoire qui correspond à la commune de Pelayos de la Presa. Enfin, samedi, il y aura des tests dans l’espace santé de Gare de Collado Villalba (590), à Collado Villalba.

Le citoyen qui doit assister au test recevra un message de texte sur le mobile avec le jour et l’heure. Il est prévu de tester certains 1500 – 2000 personnes par jour et zone de base santé, pour éviter les attentes et les foules inutiles. De plus, le carte de santé personne à subir le test. Une fois le test effectué, la personne doit rester dans la salle d’attente pour connaître le résultat après les 10-15 minutes nécessaires. S’il est positif, votre isolement vous sera demandé pendant dix jours à votre domicile. À ce jour, le gouvernement de Madrid a réalisé 255 087 tests dont ont résulté 1025 positifs, seulement 0,4%.