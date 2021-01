COVID-19 :

La Communauté de Madrid a annoncé de nouvelles restrictions dans 8 zones de santé de base et dans 5 communes. Les citoyens qui résident dans ces lieux ne pourront pas en sortir ni circuler dans le reste de la région à partir de ce lundi 4 janvier à 00h00. Aussi, les limitations sera prolongé d’au moins 14 jours, tel que rapporté par le directeur général de la santé, Elena Andradas.

Les nouvelles zones de santé confinées de base sont: Marques de la Valdavia et Alcobendas-Chopera, à Alcobendas; Las Olivas et Aranjuez, à Aranjuez; San Fernando et Los Alperchines, à San Fernando de Henares; Vierge du Cortijo, dans le quartier de Hortaleza de la capitale de Madrid; et la zone de base de Torrelodones, qui affecte les communes de Torrelodones et Hoyo de Manzanares.

D’autre part, le cinq communes qui subiront des restrictions à partir de ce lundi sont: Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo et Villarejo de Salvanés.

Dans la ville de Madrid:

–Vierge du Cortijo (Hortaleza)

Dans d’autres communes:

–Marqués de la Valdavia et Alcobendas-Chopera (Alcobendas)

–Les olives (Aranjuez)

–Los Alperchines et San Fernando (San Fernando de Henares)

-Il Zone de santé de Torrelodones (Torrelodones et Hoyo de Manzanares)

–Ciempozuelos

–Navalcarnero

–Algete

–Champ amélioré

–Villarejo de Salvanés

Autres zones de base avec limitations

Dans la ville de Madrid:

–André Déchiqueté (Chamberí)

–Sanchinarro (Hortaleza)

–Aravaca (Moncloa-Aravaca)

–général Moscardó (Tétouan)

Dans d’autres communes:

–La morale (Alcobendas)

–Philippe II et le maire Bartolomé González (Móstoles)

–Getafe Nord (Getafe)

–Rois catholiques et V centenaire (Saint Sébastien des rois)

De son côté, le ministère de la Santé a décidé prolonger jusqu’au 11 janvier la limitation de la mobilité dans les domaines de santé de base suivants: La morale, à Alcobendas; dans Andres Mellado, dans le quartier Chamberí; Sanchinarro, à Hortaleza; les zones de Felipe II et le maire Bartolomé González, à Móstoles; et en Getafe Nord, à Getafe.

Les restrictions de 14 jours établies dans le passé sont également en vigueur. 28 décembre dans Aravaca, dans le district de Moncloa-Aravaca; Général Moscardó, dans le district de Tetuán; et les domaines de base de Rois catholiques et V Centenaire, à San Sebastián de los Reyes. Dans ces zones, les limitations seront en vigueur jusqu’au 11 janvier.

Plus de 400 cas pour 100 000 habitants

Andradas a expliqué que ces zones de santé de base dépassent les 400 cas d’incidence cumulés au cours des 14 derniers jours, “nous devons donc agir”. Les mesures touchent un demi-million de citoyens, soit environ un 7,8% de la population madrilène, soit 11,5% des cas diagnostiqués.

La Communauté de Madrid a une incidence de 400,04 dans son ensemble, étant la troisième communauté autonome avec l’incidence la plus élevée après les îles Baléares et l’Estrémadure. La moyenne nationale est de 279,51 infections pour 100 000 habitants.

Aucune restriction le jour des trois rois

Dans les zones de santé de base et les communes confinées, seuls les citoyens qui ont des raisons justifiées peuvent entrer et sortir, mais Le jour des rois, c’est-à-dire mercredi prochain 6 janvier, les limitations de mobilité ne prendront plus effet. Ça oui, seulement pendant 24 heures.

Heures et mesures dans la communauté

Il couvre feu est maintenu dans toute la Communauté de Madrid à partir de 00:00 heures jusqu’à 06h00 du matin. La hostellerie de la région doivent continuer avec ces heures, à la fois lors de la fermeture et de l’ouverture de leurs entreprises. le activités non essentielles doit avoir un horaire de De 6h00 à 22h00. Les cinémas et espaces de loisirs pourra maintenir la fermeture en 00:00 heures.

le réunions sociales ou familiales doit être au maximum six personnes, tant qu’ils ne vivent pas ensemble. Les restrictions de capacité sont maintenues dans un 50% dans toute la région, sauf pour un 75% dans les théâtres, cinémas et autres installations culturelles, une 40% dans des salles polyvalentes polyvalentes (comme le Wizink Center), une 75% dans les terrasses extérieures, les établissements commerciaux et les centres de formation non réglementés.

Dans les zones confinées, le la capacité dans les lieux de culte est fixée à un tiers maximum. Dans les se réveille peut rassembler un maximum de 15 personnes dans les espaces extérieurs et 10 à l’intérieur.

Finalement, l’entrée et la sortie de la Communauté de Madrid resteront limitées jusqu’au 6 janvier prochain inclus.