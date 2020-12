COVID-19 :

Quelques jours avant l’arrivée du fêtes de noël, le gouvernement du Pays basque a décidé de prendre des mesures en la matière pour arrêter la courbe montante des contagions sur le territoire. Le conseiller Gotzone Sagarduy a été chargé d’annoncer les mesures, approuvées après un Réunion extraordinaire du Plan de protection civile basque (LABI). “Nous allons bien, mais nous ne faisons pas bien”, a déclaré Sagarduy. Les mesures, publiées aujourd’hui au Journal Officiel du Pays Basque (BOPV), entrera en vigueur à 0h00 le 24 décembre.

L’une des grandes nouveautés est la couvre-feu anticipé pour la veille de Noël et le réveillon du nouvel an, qui passe de 1h30 initialement prévue à 0:30 heures. Ainsi, à peine une demi-heure après le début de la nouvelle année, personne ne sera autorisé à être dans la rue sans motif valable.

Pendant ce temps, le la levée du confinement périmétrique hors du Pays Basque est limitée d’ici la fin de l’année: uniquement le 31 décembre et le 1er janvier, un jour avant l’annonce initiale. Pour sa part, ouvert du 23 au 25 décembre.

Réunions et restauration

Quant aux rencontres sociales, elles restent limité à six personnes pour le 31 décembre et le 1er janvier. La veille de Noël et Noël, jusqu’à 10 personnes peuvent se rencontrer. Concernant la restauration, Les bars et restaurants doivent fermer à 18 h les 24, 25 et 31 décembre et les 1er, 5 et 6 janvier et ils ne pourront pas ouvrir avant 9h00. «Nous essayons d’empêcher la prolongation éventuelle des fêtes à la maison peut se connecter à 06: 00h à l’ouverture des établissements“, assurent-ils de l’exécutif.

Une mesure qui Il n’a pas été modifié par rapport au rapport précédent, c’est que depuis ce mercredi il peut être diffusé dans tout le Pays Basque, sans limitation entre les différents territoires. Pour entrer et sortir, il sera nécessaire de porter un document de responsabilité.

Liste des nouvelles mesures appliquées

Dans la nuit du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier, la limitation de la diffusion est fixée à 00h30. L’objectif est de limiter au maximum le temps consacré aux rencontres de personnes. La levée du confinement périmétrique en Communauté Autonome est fixée entre le 23 et le 26 décembre 2020 et est réduite du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, réunions familiales pour célébrer les déjeuners et dîners d’adieu et le début de l’année sont conditionnés à ne pas dépasser le nombre maximum de six personnes. Il est institué pour les 24, 25, 31 décembre et 1er, 5 et 6 janvier, la fermeture de tous types d’établissements commerciaux, hôtels et restaurants, à 18h00, sauf dans le cas des pharmacies, des zones service et stations-service. Il est déterminé pour le 25 décembre et les 1er et 6 janvier que l’ouverture des établissements commerciaux et d’accueil ne peut avoir lieu avant 9 h. Entre le 30 décembre et le 2 janvier 2021, l’interdiction d’admission des clients ne séjournant pas avant le 28 décembre est fixée pour les campings. Des tentatives d’organisation de fêtes de fin d’année ont été détectées, à travers la location de bungalows et d’autres services associés aux campings. Le 31 décembre et les 1er, 5 et 6 janvier, la fête des cotillons ou tout banquet ou fête dans les hôtels, gîtes ruraux, campings ou tout autre type d’établissement est interdite tant dans leurs espaces communs, que dans les chambres, bungalows ou appartements. Dans les établissements disposant d’un service de restauration, à partir de 20 h 00 le 31 décembre et le 5 janvier, les dîners ne peuvent être servis qu’aux personnes qui y sont logées et dûment enregistrées et qui sont expulsées dans tous les cas. salles à manger avant 23h30. Tant aux déjeuners qu’aux dîners, en aucun cas le nombre de six personnes par table ne peut être dépassé et le reste des mesures préventives doit être respecté en termes de capacité, de distance et d’utilisation des masques.