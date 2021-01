COVID-19 :

L’augmentation de nombre de cas détectés de coronavirus a conduit la Communauté de Madrid à imposer de nouvelles mesures de lutte contre le COVID. La troisième vague frappe très fort toute l’Espagne, avec incidents au-dessus des premiers mois. Face à cette situation, la communauté présidée par Isabel Díaz Ayuso a agi en la matière pour arrêter la chaîne des infections.

Mesures émoussées comme couvre-feu anticipé, limitez les rassemblements sociaux dans les restaurants à quatre personnes ou une interdiction de rencontrer à domicile des personnes qui ne vivent pas ensemble. Sur ce dernier, une série d’exceptions sont traitées, parmi lesquelles la prise en charge des mineurs ou des personnes à charge.

Une autre action pour limiter les rassemblements sociaux concerne la fermeture anticipée dans les magasins et hôtels et restaurants. À 21h00, tous doivent fermer leurs portes et ils ne pourront pas servir plus de personnes dans leurs installations. Toutes ces mesures seront en vigueur à partir de 00:00 heures ce soir.

Et la nourriture à la maison?

Comme établi dans le Journal Officiel de la Communauté de Madrid (BOCM), le livraison de nourriture à domicile une fois son heure de fermeture arrivée, établie jusqu’à 21h00 à partir du 25 janvier. Sera capable profiter de ce type de service pendant trois heures, jusqu’à minuit du matin.

“Les travailleurs qui fourniront des services de livraison à domicile serait dispensé du respect du couvre-feu établi à 22 heures., en application des dispositions de l’article 5.1, section d) du décret royal 526/2020, du 25 octobre, “indiquent-ils du conseil du directeur Enrique Ruiz Escudero. 56 zones de santé de base périmètre confiné.