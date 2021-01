COVID-19 :

Le président de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a annoncé que prolonge la fermeture du périmètre de la région “indéfiniment pendant l’état d’alarme” et que toutes vos provinces reviendront demain au niveau d’alerte quatre par COVID-19 après leur enregistrement 1822 nouveaux cas, avec un hausse généralisée depuis la fin de l’année. Pour sa part, couvre feu restera fixe entre 22h00 et 06h00 Heures. Le nombre maximum de participants aux réunions privées est également maintenu à six personnes.

Lors de son apparition, qui a été retardée de plus d’une heure et demie, Mañueco a également expliqué que le commerces et établissements hôteliers devront indiquer la capacité autorisée sur les panneaux “Pour que les citoyens sachent combien de personnes peuvent entrer” et vérifier si la règle est respectée. Les commandes seront publiées le Vendredi 8 janvier au Journal officiel de Castilla y León (Bocyl) et entrera en vigueur à partir de ce moment.

En ce sens, il a indiqué qu’il insisterait sur travaux d’inspection pour assurer le respect de la réglementation. Ainsi, il a détaillé que, jusqu’à présent, ils ont été plus de 47000 inspections avec quelque 3 000 procédures disciplinaires, c’est pourquoi il a exigé une plus grande implication des entités locales et de la police municipale pour s’assurer que les mesures sont respectées et éviter ainsi «que l’irresponsabilité de certains met tout le monde en danger».

Ces mesures participent, comme l’explique le président régional, à la «recommandation unanime »des experts, qui ont manifesté leur «inquiétude» face à la «forte occupation» des lits d’hôpitaux et à la «vitesse présumée» de la pandémie, Ils ont demandé que le critère de base pour prendre des mesures soit l’incidence à sept jours, au lieu de 14. «Nous devons anticiper et prévenir», a-t-il soutenu.

Mesures exceptionnelles à Ávila, Ségovie et Palencia

Malgré le fait que toutes les provinces de la communauté seront au niveau 4, Ávila, Ségovie et Palencia sont celles qui accumulent le plus de cas pour 100 000 habitants en sept jours, il est donc nécessaire d’y mettre en œuvre des mesures «exceptionnelles». Ainsi, le Conseil a approuvé que le fermeture de l’intérieur des établissements d’accueil, qui pourra travailler sur des terrasses avec des capacités établies et avec livraison à domicile. Pour leur part, aquariums que certains établissements de restauration ont installés à l’étranger sont “Interdit” et a averti qu’ils seront considérés comme des pièces intérieures.

Dans ces trois provinces également Les centres commerciaux de plus de 2500 mètres carrés sont également fermés et les installations et centres sportifs avec des activités autres que l’extérieur. À cela s’ajoute la fermeture des salles de jeux, paris et bingo.

Vaccination et test

Le président du conseil a également défendu la nécessité de promouvoir des mesures de prévention et d’anticipation. Ainsi, entre autres actions, il a insisté sur le fait que la vaccination va “bien”.

De la même manière, le président a garanti qu’ils renforceront le traçage en soins primaires et le parier sur des tests antigéniques massifs à tous les citoyens qui vont aux soins primaires ou aux urgences et dans les résidences universitaires, ainsi que dans les municipalités où l’incidence cumulée est très élevée. “Nous avons tiré les leçons des première et deuxième vagues, nous savons que plus tôt nous prendrons des mesures qui se sont avérées efficaces, plus tôt nous contrôlerons la vague et plus les restrictions seront courtes”, a-t-il affirmé.